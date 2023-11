Céline dans le vestiaire du CH à Vegas: «Elle était vraiment bien, resplendissante»

«Je ne peux pas juger de son état de santé, mais pendant le temps qu’elle était avec nous, c’était la Céline qu’on connaît, pleine d’énergie, souriante, drôle, amicale, simple, attachante. C’était très réconfortant.»

Chantal Machabée a vécu un moment privilégié, lundi soir, quand Céline Dion et sa famille, dans ce qui était sa première sortie publique depuis l’annonce de sa maladie, sont allés rencontrer les joueurs et le personnel du Canadien de Montréal après le match contre les Golden Knights de Vegas.

Profitant du passage du CH à Las Vegas, un représentant de la chanteuse a contacté le club et demandé si elle pouvait visiter le vestiaire avec ses enfants et ses proches après la partie.

«Quand ils sont arrivés, je leur ai dit que j’allais chercher les joueurs pour leur présenter et qu’ils seraient super contents de les voir. Elle a dit “je ne veux pas déranger”. J’ai répondu “non, non, c’est un honneur de vous recevoir”», relate Chantal Machabée, qui a publié, mardi matin, une photo devenue virale de sa rencontre avec Céline sur son compte Instagram.

Une jasette avec le coach

Pendant 45 minutes, Céline a parlé et pris des photos avec tout le monde, notamment avec l’entraîneur-chef Martin St-Louis, qui a pu lui témoigner toute son admiration.

«Elle était vraiment bien, resplendissante. Elle jasait beaucoup, faisait plein de blagues. C’était une excellente soirée pour Céline. C’était vraiment le fun. [...] Nous étions très émus de la voir comme ça, de la voir bien», relate Chantal Machabée.

Les joueurs du CH étaient tous ébahis de la voir dans le vestiaire.

«La face des joueurs... raconte Mme Machabée. Mon adjoint est allé chercher Samuel Montembeault et Rafael Harvey-Pinard, qui s’en allaient dans la douche, pour leur dire que Céline était dans le vestiaire et ils ne le croyaient pas. Quand ils sont arrivés, ils ont fait oh my god! Ils ont pris des photos en combinaisons parce qu’ils ne voulaient pas rater leur chance.»

«Des étoiles dans les yeux»

Finalement, toute l’équipe a eu droit à son moment avec la star. «Le mot s’est passé et une fois qu’ils avaient pris leur douche, ils venaient un par un, Nick et Cole sont arrivés en même temps, puis Gally, Pezzetta. Ils étaient tous hyper impressionnés. Il n’y en a pas un qui ne s’est pas présenté. Tout le monde avait des étoiles dans les yeux.»

Selon Chantal Machabée, la visite de Céline Dion était le sujet de conversation au déjeuner, mardi, avant le départ pour Phoenix, où le Canadien affronte les Coyotes jeudi. «Les joueurs sont venus me voir pour que me demander que je leur envoie les photos qu’ils ont prises avec elle.»

Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’une étoile planétaire leur rend visite.