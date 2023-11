«C’est magique de voir les enfants sourire»: Les petits monstres bravent le froid pour des bonbons

Des maisons hantées aux ruelles thématiques, des Montréalais ont mis le paquet pour créer une soirée d’Halloween inoubliable pour les nombreux petits monstres qui ont bravé le froid en quête de bonbons.

«C’est moi le Bon Dieu aujourd’hui. Je rends heureux beaucoup d’enfants. Ça me fait sentir bien», lâche Giulio Di Serio, 50 ans, résident du quartier Saint-Michel.

Sa résidence a la réputation d’être parmi les mieux décorées du secteur, et cette année n’a pas fait exception. Dès 18h, des dizaines d’enfants se sont massés devant sa «maison hantée», impatients d’emprunter son parcours qui commence dans son stationnement et qui se termine dans sa cour arrière.

Louis-Dominique Lamarche

M. Di Serio dit mettre autant d’efforts pour «ramener les jeunes socialiser dehors», à une époque où ils sont, selon lui, trop souvent à l’intérieur devant des écrans. «C’est important! Moi, j’ai appris le français en allant jouer dehors», dit-il.

«Respecter la tradition»

«Moi, j’aime beaucoup les loups!» s’est exclamée Naylha Ramos, 4 ans, après avoir collecté des bonbons à la maison hantée, où un loup-garou en cage effrayait les enfants.

«Ils font toujours plein d’efforts pour surprendre nos enfants et ça marche, a fait savoir son oncle Pablo Ramos. On aime voir les décorations et respecter la tradition de passer l’Halloween.»

Quelques rues plus loin, la maison de Pat Petraccione attire elle aussi les foules malgré le mercure qui frôlait le point de congélation. Chaque année, le Montréalais dépense environ 1500$ par année pour acquérir de nouvelles décorations sur son terrain qui compte une vingtaine de personnages effrayants grandeur nature, parfois animés.

Louis-Dominique Lamarche

«Pour moi, l’Halloween, c’est comme Noël. [...] C’est magique de voir les enfants sourire devant ça.»

Les efforts de M. Petraccione ont aussi un objectif caritatif, car il amasse chaque année près de 1000$ en dons qu’il envoie à l’Hôpital Sainte-Justine.

Louis-Dominique Lamarche

Une ruelle thématique époustouflante

D’autres Montréalais se sont tournés vers un concept de plus en plus populaire, celui des ruelles thématiques.

C’est ce qu’ont décidé de faire cette année des voisins du quartier Villeray, entre les avenues des Belges et De Chateaubriand.

Photo Olivier Faucher

«Harry Potter et le sorcier de Villeray», pouvait-on lire à l’entrée de la ruelle qui a fait un véritable tabac, alors que des centaines d’enfants émerveillés la traversaient mardi soir.

Photo Olivier Faucher

On y retrouvait un nombre impressionnant de références à la série culte sous forme de décorations, de kiosques, de costumes et de musique.

Photo Olivier Faucher

«Ça fait six semaines qu’on est là-dedans. On a fait des ateliers pour que nos enfants participent aux décorations. Moi, je suis en congé de maternité et ça m’a donné le temps de faire ça», a expliqué Marta Perez, 37 ans, l’une des principales organisatrices du projet.

«Nos enfants vont tous à l’école primaire et ils trippent Harry Potter», soutient de son côté Francis Sabourin, depuis son kiosque de potions donnant sur sa cour arrière.

Photo Olivier Faucher

«C’est drôle. Il y a clairement beaucoup de monde dans la ruelle et on se fait prendre pas mal en photo», se réjouit le résident Robert Desroches, déguisé en Voldemort, l'antagoniste dans les films Harry Potter, et accompagné de son fils Eli, costumé en renard.