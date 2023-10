«C’est un bonheur qui est devenu un cauchemar»

Une journée qui devait être remplie de bonheur et de joie a viré au cauchemar pour une famille de Gatineau.

Mélissa Marenger, une jeune mère de famille de 30 ans, était en train de donner naissance à son deuxième enfant lorsqu’elle a subi un arrêt cardiaque duquel elle est décédée.

«C’est censé être un bonheur, mais c’est devenu un cauchemar», raconte son conjoint, Mathieu Lacaille. «C’est extrêmement déchirant.»

«Ça a pris quelques heures avant qu’ils déterminent que c’était une embolie amniotique», explique sa sœur, Sarah Marenger. «Ça arrive lorsque le liquide amniotique se mélange avec le sang de la mère.»

Malgré tous les efforts de l’équipe médicale, rien ne pouvait être fait pour sauver la vie de Mme Marenger.

Aux complications lors de l’accouchement, se sont ajoutées les séquelles irréversibles qui ont forcé la famille à prendre la décision déchirante de lui retirer le support artificiel.

«C’est un gros morceau qui part», dit Mathieu Lacaille, le conjoint de Mélissa. «Vivre des moments comme ça, ce n’est vraiment pas le fun.»

Pour sauver le nouveau-né, l’équipe médicale en place a dû rapidement procéder à une césarienne.

«En quatre minutes, s’ils ne procédaient pas à la césarienne, je perdais la petite», explique M. Lacaille. «Le médecin a travaillé vraiment vite et en néonatalité ils l’ont rapidement prise en charge.»

Bouleversé par la perte de sa conjointe, M. Lacaille explique qu’il s’estime tout de même chanceux de pouvoir aujourd’hui tenir sa petite fille dans ses bras.

Des fonds pour venir en aide au papa

La famille a depuis lancé une campagne de sociofinancement pour venir en aide au papa qui se retrouve maintenant seul pour prendre soin de ses deux enfants en bas âge.

«Ma famille m’aide et ne me laisse pas seul», explique M. Lacaille. «On est tissés serrés et ils gardent la tête haute pour me donner un coup de main là-dedans.»