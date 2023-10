12 à 13 milliards $ pour le tramway de Québec

Le coût total du projet de tramway de Québec a connu une hausse fulgurante et est maintenant évalué entre 12 et 13 milliards $, a appris Le Journal auprès de sources près du dossier.

Les dernières informations publiques sur le projet de tramway de Québec le chiffraient à 4 milliards $, mais on sait depuis des mois que ce prix était appelé à gonfler, en raison notamment du contexte économique et de l’inflation.

Le Journal a appris que la facture a littéralement explosé pour se chiffrer en date d’aujourd’hui entre 12 et 13 milliards $. Cela inclut les 569 millions $ de contrat à Alstom pour la conception et la fabrication du matériel roulant, soit les rames du tramway.

Aux dernières nouvelles, on ne sait toujours pas si un ou deux consortiums sont toujours sur les rangs pour réaliser le volet infrastructures du tramway. Les seules informations qui ont filtré identifiaient deux consortiums qualifiés. Le premier, Mobilité de la Capitale, qui compte dans ses rangs le géant français Vinci, et le second, ModerniCité, dont on sait très peu de choses.

Ça passe ou ça casse

Mercredi matin, 9h30, Bruno Marchand fera le point sur le projet de tramway, qui vit une période de turbulences importantes, et c'est cette semaine qu'on saura si «ça passe ou ça casse», selon nos informations. Nous sommes à 48 heures de la date du 2 novembre, où la Ville de Québec attend les soumissions des consortiums pour la construction des infrastructures du tramway. On ne sait pas s'il y aura bel et bien dépôt.

«Demain matin, on va se revoir pour une annonce importante, à 9h30, où on va faire le point sur où nous en sommes par rapport à la suite des choses», a indiqué M. Marchand plus tôt en journée, en impromptu de presse, en marge d'une conférence de presse sur le Carnaval.

«Période importante»

«On est dans une période importante. Présentement, on discute avec le gouvernement et c'est de ça dont on va vous faire part, entre autres, demain. C'est un période très importante, mais j'ai confiance.»

Le maire a réitéré mardi son intention de réaliser le tramway. «Je ne vais pas abandonner le projet de tramway. Je ne vais jamais abandonner le projet de tramway. [...] On travaille un plan A, on se prépare avec un plan B. Notre objectif, c'est d'être prêt à toute éventualité. Et vous allez voir, nous sommes prêts.»

Il dit ne pas avoir l'intention de couper le tracé ou de changer le mode de transport. Le gouvernement discute avec la Ville et il est au courant du plan B, a-t-il indiqué. «On cherche des solutions.»

Lundi, le premier ministre François Legault avait parlé d'ajustements au tramway.

«Un, ça prend un coût raisonnable et deux, il faut peut-être ajuster le projet pour qu’il réponde mieux au besoin de la population. Tout ça, actuellement, c'est dans les mains de Bruno Marchand», a déclaré le premier ministre.

Cela survenait après le dévoilement des résultats d'un sondage qui révélait que 36 % de la population est pour le projet et 54 %, contre.