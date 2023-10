Championnat canadien de rugby: les objectifs du Rouge et Or ne sont pas revus à la baisse malgré une défaite en finale provinciale

Malgré la défaite en finale provinciale, un premier revers après une séquence de 15 victoires consécutives, le Rouge et Or de l’Université Laval caresse toujours de grands objectifs en prévision du championnat canadien de rugby qui débute mercredi au PEPS.

Joueuses et entraîneur-chef tracent un parallèle avec la saison 2019 où elles avaient baissé pavillon à la maison devant les Gee Gees d'Ottawa. «On avait aussi perdu la finale provinciale contre Ottawa avant de rebondir pour remporter le championnat canadien une semaine plus tard, a raconté l’entraîneur-chef François Vachon-Marceau. Nos objectifs ne sont pas revus à la baisse. On avait gagné les six parties précédentes contre Ottawa et cette défaite est un bon exercice d’humilité.»

La défaite en finale provinciale qui était le premier revers dans un match du RSEQ depuis la finale de 2019 a comme conséquence que le Rouge et Or affrontera un adversaire mieux classé au premier match, mercredi soir.

«Comme en 2019, on affrontera UBC en quart-de-finale et ça va sera un bon défi en partant, a reconnu le pilote lavallois au sujet des championnes de l'Ouest et 3e favorites au national. Notre tableau est plus relevé alors que nous retrouverons Queen’s en demi-finale si on gagne. C’est un chemin plus difficile, mais ça se fait.»

Apprendre dans la défaite

La défaite face aux Gee Gees a-t-elle laissé des traces? «Il y a eu de la déception, a reconnu l’entraîneur par excellence du RSEQ, mais l’équipe n’a pas cassé mentalement. La défaite a servi d’apprentissage. Au cours des trois derniers nationaux, le RSEQ qui est la meilleure conférence au pays a remporté deux médailles à chaque fois.»

La joueuse de 5e année Anne-Frédérique Simard a un message pour ses coéquipières. «Nous avons subi un petit recul, mais nous allons réussir un gros retour, a-t-elle résumé. Notre état d’esprit n’a pas changé. On n’oublie pas la défaite de la finale provinciale, mais on a bâti là-dessus. On n’oublie pas, mais on a une autre chance de se prouver.»

Joueuse par excellence du dernier championnat canadien au cours duquel le Rouge et Or est monté sur la plus haute marche du podium, Audrey Champagne vise rien de moins qu’un deuxième titre consécutif. «Notre objectif ne change malgré la défaite contre Ottawa, a-t-elle assuré. La défaite nous a fait réaliser qu’on doit prendre les bouchées doubles. Notre parcours sera plus difficile, mais ça ne change rien.»

Feu vert de l’équipe médicale

Joueuse par excellence du RSEQ, l’ailière Laura Guay retient du positif de la défaite de 27-12 face à Ottawa. «Cette défaite nous a montré que nous ne sommes pas invincibles, a-t-elle souligné. Ça prend une défaite de temps en temps. On doit travailler fort et de façon collective. On est sorti de notre style de jeu parce que nous n’avions pas confiance en nos passes en raison de la pluie. On ne peut pas se permettre ces erreurs contre de bonnes équipes et on doit conserver notre identité.»

Plus petites plus souvent qu’autrement que leurs adversaires, les protégées de Vachon-Marceau aiment dérouler la balle au lieu de viser systématiquement le contact. Des craintes si jamais Dame nature n’est pas de bonne humeur pour le premier match face à des Thunberdirds qui pratiquent un style physique? «Il n’y a pas de pluie prévue, mercredi, a répondu Guay. On préfère le froid à la pluie.»

Blessée, Guay a obtenu le feu vert de l’équipe médicale, lundi, et elle sera à son poste, mercredi, pour le coup d’envoi du championnat.

Record de foule

Le Rouge et Or souhaite établir un record de foule pour un événement universitaire féminin. Avec une prévente de 1600 billets, l’objectif de 10 000 spectateurs ne sera visiblement pas atteint à moins d’un revirement de situation total, mais les organisateurs ont confiance d'aimanter une bonne foule. Les nationaux se déroulent pendant la semaine de relâche à l’Université.

Les membres de la communauté universitaires sont admis gratuitement et un prix unique de 10$ est exigé pour les autres partisans.