Disparu depuis plus d’une semaine à Victoriaville : ses proches s’inquiètent

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un homme dans la trentaine qui manque à l’appel depuis une semaine et demie à Victoriaville, dans le Centre-du-Québec.

Kevin Picard, 37 ans, a été vu pour la dernière fois le 19 octobre dernier alors qu’il se trouvait sur la rue Dubord à Victoriaville. Selon les informations de la police, «ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité».

Le trentenaire se déplacerait à bord d’un Ford Edge 2014 immatriculé au Québec (K16 MZR), a précisé la SQ.

PHOTO FOURNIE PAR LA SQ

Il mesure 1,70 m (5 pi 6 po) et pèse 68 kg (149,91 lb). Il les cheveux et les yeux bruns ainsi que des tattoo sur la poitrine et le bicep droit.

Toute personne ayant des informations permettant de retrouver Kevin Picard est prié de communiqué avec les autorités en composant le 911 ou en appelant de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.