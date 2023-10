Féminicide à Brownsburg-Chatam: Le meurtre de la dame de 62 ans aurait été capté par des caméras

Le meurtre d’une dame de 62 ans dans les Laurentides en octobre 2020 aurait été capté par des caméras de surveillance sur lesquelles on apercevrait son voisin lui tirer dessus.

C’est du moins ce qu’a avancé le procureur Me Steve D. Fontaine lors de son discours d’ouverture de procès, mardi après-midi, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le dossier d’Howard Charles Kirby est entendu devant jury, depuis à peine une heure.

L’homme de 78 ans s’est assis calmement et en silence dans le box des accusés, avec de longs cheveux gris et blancs, une barbe grise. Il portait une paire de lunettes.

Kirby est accusé d’avoir tué sa voisine Bonnie-Lyn Finnigan de façon prémédité, durant l’après-midi du 14 octobre 2020, sur le chemin Édina, à Brownsburg-Chatam.

Elle aurait été tuée d'un projectile d'arme à feu dans le dos, selon ce qui a déjà été admis à la Cour.

Photo Facebook

Le corps de cette dernière avait été découvert un peu plus tard, dans sa résidence.

« La théorie est que l’accusé, en gros, a décidé de régler et de résoudre son ressentiment contre Bonnie-Lyn Finnigan, ce jour-là, et qu’il a tenté de s’en tirer, a lancé Me D. Fontaine. Ou, Qu’il était prêt à en payer le prix... lorsqu’il l’a fait. »

« Le cas est assez simple », a-t-il poursuivi, avant d’annoncer au jury que le drame avait été capté par des caméras de surveillance d’une résidence près de la scène.

Le procès se poursuit jusqu’à 16 h 30.

Plus de détails à venir.