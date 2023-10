Flames: une pause dans les négos pour cause de médiocrité

Il ne faut pas s’attendre à ce que les Flames de Calgary offrent des prolongations de contrat à de futurs joueurs autonomes de sitôt.

Selon ce qu’a appris le réseau Sportsnet, l’organisation albertaine a suspendu toutes ses négociations. Le mauvais début de saison du club expliquerait cette décision et la possibilité d’amorcer une reconstruction partielle aurait été évoquée.

• À lire aussi: Toute la famille Price déguisée... en Barbie!

• À lire aussi: Matthew Poitras demeurera dans la LNH

• À lire aussi: Un coéquipier d’Adam Johnson vient à la défense de Matt Petgrave

Les Flames ont maintenu un piètre dossier de 2-6-1 jusqu’à maintenant en 2023-2024. Avant les duels de mardi soir dans la Ligue nationale, ils occupaient l’avant-dernier rang de la section Pacifique. Ils ont également perdu leurs cinq dernières rencontres et n’ont inscrit que six buts pendant cette séquence perdante.

L’équipe de Calgary compte huit joueurs qui pourraient devenir autonomes sans compensation au terme de la campagne. Parmi ceux-ci, il y a l’attaquant Elias Lindholm et le défenseur Noah Hanifin.

Le premier termine une entente de six ans qui lui a permis de toucher 4,85 millions $ annuellement, tandis que le second conclut un contrat de six ans, d’une valeur annuelle de 4,95 millions $.

Il y a matière à aussi se demander si les joueurs des Flames ont envie de prolonger leur association avec l’équipe. La semaine dernière, Lindholm n’a pas caché sa frustration.

«Je nous aurais aussi hués si j’avais vu notre façon de jouer», a-t-il notamment dit lorsqu’il a été questionné sur le comportement de la foule au Scotiabank Saddledome pendant le match de jeudi dernier contre les Blues de St. Louis.

Les Flames tenteront de renouer avec la victoire mercredi, eux qui recevront les Stars de Dallas.