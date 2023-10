«Il n’y a plus de place dans les refuges»: dormir dans une tente, même à l’approche de l’hiver

Des sans-abri se préparent à affronter le froid dans une tente dans des campements de fortune de plus en plus nombreux à Montréal pendant que les refuges débordent.

« Il n’y a plus de places dans les refuges et il n’y plus rien à manger », laisse tomber Sylvie Gadreau.

La jeune quarantenaire et mère de deux jeunes adultes passera son quatrième hiver dehors, dans un campement toléré depuis maintenant six mois au sein d'un parc montréalais.

Photo Anouk Lebel

Sa descente aux enfers a commencé il y a cinq ans quand elle a fui un conjoint violent. Elle a dormi dans sa voiture pendant un an, puis dans un sac de couchage avant de s’installer dans le campement d’une dizaine de tentes avec son amoureux.

«Je suis allée au cégep, j’avais une vie, une maison, il faudrait juste qu’on nous laisse une chance», souffle-t-elle.

Camping de ville

Elle n’est pas à la seule à se résigner au camping de ville, faute de toit sur la tête.

La semaine dernière, Nathalie* a planté sa tente pendant deux nuits sur le terrain d’un HLM où réside un de ses amis dans l’est de la ville, juste en face de l’ancien campement de la rue Notre-Dame, démantelé pendant la pandémie.

Photo Anouk Lebel

«Je ne suis pas une campeuse. Mais il n’y en a plus de places dans les refuges, en tout cas pas dans le quartier», explique-t-elle en rangeant ses affaires, sommée de quitter les lieux par les policiers.

Au port de Montréal, sous les viaducs et aux abords des pistes cyclables, les abris de fortune, tentes et campements persistent malgré l’arrivée des temps froids, a constaté Le Journal dans les dernières semaines.

De la place « nulle part »

«Il n’y a plus de grands campements visibles, mais de plus petits groupes, voire une seule ou deux tentes», observe elle aussi Ann-Gaël Whitemam, coordonnatrice à La rue des femmes, qui vient en aide aux femmes en situation d’itinérance.

L’organisme gère la Maison Jacqueline, qui accueille 24 femmes itinérantes par nuit dans un refuge qui ne compte pourtant que 20 lits.

Chaque jour, plus de 30 sont refoulées aux portes, faute de place.

PHOTO FOURNIE PAR ANN-GAEL WHITEMAN

«Il n'y a de la place nulle part», déplore Mme Whiteman, qui réclame plus de lits d’urgence pour pallier la demande dans la grande région de Montréal.

Elle ajoute que plusieurs aiment mieux faire leur chez-soi dans une tente plutôt que de se faire organiser dans un refuge, sur lit de camp.

«C’est leur territoire, ce n’est peut-être pas un appartement avec des murs solides, mais c’est leur chez-eux», souligne-t-elle.

*Nom fictif