Tramway de Québec: Jean-Marc Léger défend son sondage

Tout en défendant la rigueur du sondage Léger qui montre une baisse de l’appui populaire au tramway, le président de la firme, Jean-Marc Léger, a convenu que la présentation de l’information faite vendredi par la Ville de Québec a été «malhabile».

Le président de Léger est revenu lundi sur la polémique qui a suivi la publication de son sondage.

Vendredi, le maire de Québec, Bruno Marchand, a beaucoup insisté sur un taux d’appui de 40% au tramway calculé à partir des 90% des personnes qui ont exprimé une opinion sur le mégaprojet. Or, lorsqu’on utilise le nombre total de répondants, ce taux baisse à 36%.

Même si les deux taux (40% et 36%) figurent dans le rapport de sondage, M. Léger a rappelé qu’il faut utiliser le taux de 36% si on veut comparer à l’appui de 42% enregistré l’an dernier.

«Je les trouve tellement transparents [du côté de la Municipalité] de diffuser le sondage même si c’est un sondage négatif. La plupart des Villes ne publient jamais quand le sondage est négatif. Par contre, c’est malhabile de présenter le 40% et de ne pas le mettre dans le contexte», a soutenu Jean-Marc Léger.

D’après lui, le taux de 36% aurait ainsi dû figurer dans le communiqué de presse publié par la Ville. En ne l’écrivant pas noir sur blanc, «c’est pas faux, mais c’est incomplet», a-t-il fait remarquer.

Des écarts qui se resserrent

D’autre part, le maire Marchand a insisté vendredi pour dire que le taux d’appui est majoritaire dans les deux arrondissements où le tramway doit passer: La Cité-Limoilou et Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Cette affirmation demeure vraie, explique M. Léger.

Par contre, précise le sondeur, lorsqu’on utilise la méthode incluant tous les répondants – soit celle qui a été en vigueur dans les sondages précédents sur le tramway –, l’écart entre les protramways et les antitramways se resserre.

Dans La Cité-Limoilou, les protramways réunissent 47% des voix, soit à peine un point de plus que les antitramways. À Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, ils sont 49% contre 41%.

Dans les six arrondissements de la Ville de Québec, le seuil d’appui au tramway est en bas de 50%, même si une majorité relative perdure dans les deux arrondissements cités plus haut.

Dernier sondage sur le tramway?

D’autre part, dans une portion passée relativement inaperçue du point de presse de vendredi, le maire Marchand a laissé entendre que le sondage dévoilé ce jour-là pourrait être le dernier commandé par la Ville au sujet du tramway.

«On ne s’est pas posé la question si on refaisait d’autres sondages [sur le tramway]. On va voir. On va se donner la latitude de laisser la question ouverte», a-t-il laissé tomber.

Ce sondage Léger a coûté 10 000$ à la Ville. Il portait sur le tramway, mais aussi sur d’autres enjeux qui n’ont pas encore été dévoilés.

Taux d’appui au tramway en utilisant la méthodologie avec 100% des répondants

À Québec

Pour: 36%

Contre: 54%

Indécis: 10%

Par arrondissement

Beauport : 28% pour et 62% contre.

Charlesbourg : 32% pour et 58% contre.

La Cité-Limoilou: 47% pour et 46% contre.

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 49% pour et 41% contre

La Haute-Saint-Charles: 26% pour et 64% contre

Les Rivières: 25% pour et 61% contre

Source : Sondage Léger