La liberté absolue, le pire service à rendre à nos enfants

Richard Martineau évoquait récemment ces enfants qui font la crise du bacon dans les lieux publics et emmerdent tout le monde, sous les yeux de leurs parents qui n’interviennent pas et les regardent d’un air émerveillé.

Devinez comment cet enfant risque de se comporter une fois à l’école. Pas étonnant que les enseignants se disent souvent dépassés et lancent la serviette.

Stressés

Nous en sommes à un point où le ministre de l’Éducation en personne doit rappeler que l’éducation est d’abord l’affaire des parents.

Ces parents ultra-permissifs, pour lesquels «discipline» est un mot toxique, s’imaginent sans doute que leur attitude conduira leurs enfants vers le bonheur.

Comment fiston pourrait-il ne pas aimer faire tout ce qu’il veut, comme il veut et quand il veut?

Pourtant, nos enfants, depuis l’école primaire jusqu’au début de l’âge adulte, sont les plus anxieux et les plus dépressifs depuis que les statistiques existent.

Ils sont préoccupés par leur image corporelle, leur identité, leur santé mentale, le climat, le racisme, les tueries de masse, leur carrière future, etc.

Je crois que nos sociétés se fourvoient depuis longtemps.

Parce que nos jeunes sont stressés, on a voulu construire autour d’eux une culture de la sécurité, de l’ultraprotection.

Voyez tous ces parents qui insistent pour pouvoir géolocaliser leurs enfants en tout temps, pas seulement quand ils partent en voyage.

En 2018, Greg Lukianof et Jonathan Haidt ont publié un ouvrage intitulé The Coddling of the American Mind.

Trois idées fausses, disaient-ils, basées sur de bonnes intentions, fondent nos systèmes éducatifs.

Fausseté numéro un: ce qui te menace, ce qui te dérange, va te fragiliser.

Pas étonnant, dès lors, que nos jeunes soient si prompts à vouloir qu’on censure telle œuvre, tel mot, tel conférencier qui les perturbent.

Si un enfant n’est jamais confronté à ce qui le dérange, expliquent-ils, il ne développera pas d’anticorps, pas de mécanismes de défense et, lorsqu’il sera inévitablement confronté à une vraie difficulté, il ne saura pas comment la surmonter.

C’est le contraire qui est vrai: ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts (Nietzsche).

Fausseté numéro deux: fais toujours confiance à tes sentiments.

Parfois, oui, toujours, non, car il existe une réalité objective qui ne se plie pas à nos sentiments.

Ici encore, la survalorisation de leurs sentiments, de leur ressenti, conduira des jeunes à penser que leurs sentiments peuvent justifier des règles de droit: je n’aime pas ceci, alors j’exige qu’on l’interdise à tous.

Route

Fausseté numéro trois: la vie est un combat entre le Bien et le Mal, entre des personnes bonnes et des personnes mauvaises.

Pas de nuances de gris. Vous êtes avec moi ou contre moi.

Résultat: une ultrasusceptibilité, une hypersensibilité. Devant ce qui les contrarie, ils vont éclater en sanglots ou devenir très agressifs.

Comme me disait un proche, au lieu de les préparer pour la route, on a préparé la route pour eux.