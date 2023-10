La radicalisation des conservateurs de Pierre Poilievre est sans limites

Sous Pierre Poilievre, la radicalisation et le populisme débridé se sont installés à demeure au Parti conservateur du Canada. Qu’il ait réussi malgré tout à se hisser au sommet des sondages laisse présager des jours sombres s’il devait prendre le pouvoir.

Son appui aux complotistes du convoi de la liberté en fut un indice parmi d’autres. Idem pour son approbation des mouvements religieux fondamentalistes opposés à l’enseignement de l’identité de genre et à toute forme d’éducation sexuelle.

Sa hargne connue contre les grands médias en dit tout aussi long. Rien ne rivalise toutefois avec son dédain public pour la CBC. D’où sa promesse de couper les vivres au seul diffuseur public de langue anglaise au pays.

Si vous avez remarqué que sur tous ces dossiers, le PCC n’est plus qu’un vulgaire haut-parleur de l’ultradroite trumpienne, vous ne vous trompez pas.

Cette fois-ci, les troupes conservatrices ont poussé l’enveloppe encore plus loin. La semaine dernière, en comité parlementaire, leur députée Rachael Thomas a carrément accusé la CBC d’être «du côté» du Hamas.

Sur Twitter, elle a aussi écrit que la CBC est «complice du bain de sang» perpétré le 7 octobre en Israël par le Hamas. Des propos d’une démagogie et d’une fausseté sans nom.

Les propos de Mme Thomas sont si graves que le NPD et le Bloc québécois ont réclamé qu’elle se rétracte. Elle refuse et les accuse en retour de chercher à la «censurer».

La CBC n’est pas «complice» du Hamas

Rachael Thomas, députée albertaine et porte-parole du PCC sur le patrimoine, se dit outrée par la couverture du conflit Israël-Hamas par la CBC. Elle lui reproche deux choses.

La première, de ne pas utiliser le mot «terroriste» dans ses reportages pour qualifier le Hamas.

La seconde, d’avoir «désinformé» le public en rapportant initialement que l’attaque contre un hôpital de Gaza était l’œuvre de l’armée israélienne alors qu’un projectile perdu du djihad islamique en était responsable.

Il est vrai que le refus de la CBC d’utiliser le qualifiant «terroriste» parce qu’elle le juge trop biaisé est amplement matière à débat. Sur ses ondes, les analystes et les commentateurs l’utilisent toutefois librement.

Il est également vrai que la BBC, comme d’autres grands médias, s’y était aussi refusée, mais qu’elle accepte maintenant d’identifier le Hamas comme une «organisation terroriste reconnue comme telle par la Grande-Bretagne».

Mais de là à présenter la CBC comme une «complice» des atrocités du Hamas, il y a des sacrées limites à dire n’importe quoi.

Clientélisme électoraliste

Même chose pour le projectile tombé dans le stationnement d’un hôpital de Gaza. Dans les faits, l’erreur initiale de l’attribuer à Israël fut commise par plusieurs médias occidentaux.

Incluant la BBC, Reuters et le New York Times qui, depuis, s’est excusé de s’être trop basé sur les sources du Hamas. Une leçon sur le «brouillard de la guerre» durement apprise par les médias.

Cela n’empêche pourtant pas Mme Thomas de s’entêter et d’exiger de la CBC des excuses publiques à la communauté juive et à tous les Canadiens.

Or, derrière ce dernier délire du PCC se cache non seulement sa propre radicalisation et son obsession anti-CBC, mais aussi un clientélisme électoraliste patent.

Devant l’affaiblissement des libéraux, le PCC se présente comme un allié d’Israël plus fervent encore que le gouvernement Trudeau. Son but: faire de l’œil aux électeurs au sein même des communautés juives canadiennes.

En se servant de la CBC comme épouvantail, Mme Thomas pousse la démagogie et la désinformation jusqu’à plus soif. Ce faisant, elle exploite l’état de choc dans lequel se trouvent ces mêmes communautés depuis l’attaque barbare du Hamas du 7 octobre.

C’est une honte. Si quelqu’un devait avoir la décence minimale de s’en excuser, c’est bien Rachael Thomas et son chef.