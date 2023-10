L’artiste centenaire Françoise Sullivan expose ses œuvres les plus récentes au Musée des beaux-arts de Montréal

Créatrice avant-gardiste et pionnière de la multidisciplinarité, Françoise Sullivan célèbre ses 100 ans au Musée des beaux-arts de Montréal avec son exposition Je laissais les rythmes affluer.

Il tombait une douce première neige lundi matin lors de la visite médiatique de la nouvelle rétrospective de Françoise Sullivan, qui sera présentée au public à compter de demain, le 1er novembre. Comme un clin d’œil poétique à sa Danse dans la neige de 1947, un solo de danse improvisé devenu l’une des œuvres phares de la danseuse, sculpteure et peintre aujourd’hui centenaire.

TOMA ICZKOVITS

Des œuvres nouvelles

Aux murs, des toiles qui ont été créées cette année par la signataire du manifeste Refus global, car cela fut la seule exigence de l’artiste lorsque le MBAM l’a approchée: que son exposition soit majoritairement constituée d’œuvres nées de son travail récent.

Il faut dire que malgré son âge vénérable (où peut-être grâce à celui-ci), Françoise Sullivan a beaucoup créé au cours des derniers mois dans son atelier où elle se rend encore presque quotidiennement.

TOMA ICZKOVITS

Son exposition – dont le titre est une citation d’un texte qu’elle a écrit dans les années 70 – se compose de nouvelles peintures de grand format, de sculptures inédites, de pastelles (redécouvertes cette année et montrées pour la première fois) et d’œuvres issues de la collection du musée montrées pour la première fois au public.

«J’ai été profondément touché quand Stéphane Aquin [le directeur du MBAM] m’a invitée, car il était le commissaire de ma dernière rétrospective en 2003. Je me suis dit: il n’a pas trouvé cela trop difficile [rires]. Je le remercie de tout mon cœur», chuchote Françoise Sullivan en souriant.

«C’est un trésor national vivant, une actrice de l’histoire de l’art dont l’importance est exceptionnelle et mérite d’être célébrée. Sa façon d’être encore active et pertinente est incroyable», explique Stéphane Aquin.

TOMA ICZKOVITS

Le souci de l’environnement

La grande dame précise que l’environnement et la crise climatique l’ont fortement inspirée dans sa récente création; qu’elle voit à la fois comme un geste d’espoir et une façon de montrer sa préoccupation envers l’état du monde. Elle se souvient de l’été «incroyable que nous avons vécu» où se sont succédé pluie, tempêtes et nuages recouvrant le ciel.

«Pour moi, c’était impossible de ne pas aborder ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe un peu partout et dangereusement. C’est assez grave ce qui se passe, il faut en être conscient et faire notre possible. On ne peut l’ignorer, c’est une très sérieuse préoccupation», estime celle qui se souciait déjà de l’environnement à ses débuts, notamment à travers sa performance Promenade parmi les raffineries de pétrole de 1973. Françoise Sullivan a été très impliquée dans le montage de son exposition. Elle a choisi les titres de tous ses tableaux qui sont inspirés des «plus beaux romans de Flaubert» et les a traduits en anglais.

TOMA ICZKOVITS

«Pour moi, la peinture est, dans les arts visuels, la forme la plus importante. Il me semble que tout le reste dérive de la peinture. Je l’ai laissée pendant un certain temps, mais il fallait qu’elle revienne», confie la créatrice riche de plus de 80 ans de carrière.

Je laissais les rythmes affluer est un hommage, une fête et une célébration de la puissance de l’art de Françoise Sullivan. «On voulait que son centenaire bien alerte et créatif soit noté», explique le directeur du MBAM. Et bien, voilà qui est joliment fait.

TOMA ICZKOVITS

– L’exposition Je laissais les rythmes affluer de Françoise Sullivan est présentée au Musée des beaux-arts de Montréal du 1er novembre 2023 au 18 février 2024. https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/francoise-sullivan/

– Le Musée des beaux-arts de Montréal propose également un spectacle hommage à Françoise Sullivan le 21 janvier prochain à la salle Bourgie. Six chorégraphies emblématiques de sa carrière y seront présentées.