Le protège-cou «sur le radar» de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) et son association des joueurs auraient tenu des discussions concernant le port du protège-cou au cours du weekend.

C’est ce que l’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly, a indiqué lors d’une entrevue accordée à la chaîne Sirius NHL Network Radio, mardi.

«Nous avons beaucoup poussé afin que les joueurs utilisent de l’équipement résistant aux coupures, a dit l’avocat de profession. Mais c’est un ajustement pour eux.»

L’ancien joueur des Penguins de Pittsburgh Adam Johnson est décédé samedi dernier, à la suite d’un grave coup de patin reçu au cou lors d’une rencontre entre les Panthers de Nottingham et les Steelers de Sheffield, en Angleterre.

«La Ligue américaine et l’ECHL obligent déjà le port de matériel anti-coupure pour les poignets et les avant-bras, a ajouté Daly. Évidemment, avec l’accident terrible survenu récemment, nous allons assurément accélérer le processus quant aux protège-cous.»

Selon le journaliste du site The Athletic Michael Russo, le bras droit de Gary Bettman lui aurait confié qu'il espère que ce terrible incident encouragera les joueurs à intégrer la pièce à leur équipement.

Si le commissaire adjoint n’a pas voulu assurer que la LNH imposera éventuellement l’usage d’une protection au niveau du cou, il confirme du moins que les dirigeants vont en discuter.

Bauer propose son aide

En réponse au décès d’Adam Johnson, la compagnie Bauer a publié une déclaration mentionnant vouloir sensibiliser les joueurs à l’importance du port du protège-cou et rendre son usage obligatoire.

«Nous croyons que le moment est venu pour la communauté du hockey de s’unir pour prendre des mesures concrètes de toute urgence», a écrit l’entreprise.

Dans le but de rendre le hockey aussi sécuritaire que possible, le manufacturier dit vouloir travailler en collaboration avec les athlètes d’élite et les organismes directeurs comme Hockey Canada afin de les éclairer pour la conception des produits.

