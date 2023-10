Meilleur premier ministre: PSPP dépasse Legault aux yeux des Québécois

L’étoile de François Legault pâlit aux yeux des Québécois, qui lui préfèrent désormais le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon comme meilleur premier ministre.

Les plaques tectoniques de la scène politique québécoise bougent. Pour la première fois depuis la création de la CAQ, François Legault est moins populaire que son parti.

Seulement 23% des citoyens le voient comme le leader politique le mieux placé pour occuper le siège de premier ministre, c’est-à-dire six points de moins qu’il y a un mois, révèle un sondage Léger/Le Journal-TVA.

«L’image de François Legault est écorchée, analyse le sondeur Jean-Marc Léger. Quand tu te promènes devant l'électorat et que tu as 23% (des gens) qui pensent que tu es le meilleur premier ministre, donc 77% qui ne le pensent pas, ça devient plus difficile».

Le cœur des électeurs bat maintenant davantage pour Paul St-Pierre Plamondon, sur une lancée depuis la victoire historique du Parti québécois à l’élection partielle de Jean-Talon. «Les Québécois aiment des chefs qui sont gagnants», souligne le président de la firme Léger.

Sans parler de la réaction émotive du chef caquiste au lendemain de l’élection, qui a relancé le débat sur le troisième lien autoroutier entre Québec et sa Rive-Sud. Un geste qui n’a pas aidé à ralentir la chute de la satisfaction des citoyens envers le gouvernement, rendue à 40%.

Le détail des intentions de vote au Québec sera publié demain dans les pages et sur le site web du Journal.