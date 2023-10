Obligeons les profs à cuisiner des sushis et à apprendre la plomberie!

On apprend ce matin que le CSS De La Jonquière souhaitait obliger les enseignants à participer à des activités de type «mieux-être» lors de la journée pédagogique du 20 octobre dernier.

Il aura fallu l’intervention d’un juge pour que l’imposition soit levée et que la participation devienne «optionnelle». Mais à quoi pensait le centre de services scolaire?

Imaginons un instant la réunion ayant mené à l’organisation de ces activités:

Directeur du CSS: «Bon, on a besoin de remonter le moral des troupes, il faut faire des activités pour améliorer le sentiment d’appartenance, quelles sont vos idées?»

Directeur adjoint 1: «Moi, il n’y a rien de mieux qu’un cours de cuisine, de pâtisserie, de charcuterie, qui me rapproche de mes amis, qui me rapproche de ma famille et surtout, évidemment, de mes collègues. Et me semble que manger après avoir fait des sushis et des tartes aux pommes, ça remonte le moral.»

Directeur adjoint 2: «Ouin, je ne sais pas. Moi, je pense que c’est dans l’adversité qu’on apprend à se serrer les coudes. Il n’y a rien de mieux que déboucher des toilettes à deux, dans une synchronisation des efforts, quand les deux savent de quoi ils parlent pour motiver une équipe. Pourquoi pas un cours de plomberie pour la maintenance de la tuyauterie résidentielle?»

Directeur du CSS: «Pas tous en même temps, je prends des notes, vous êtes des machines à idées incroyables! Excellent! Moi, en revanche, je suis plus activités physiques: volleyball, danse en ligne, Zumba, etc. Suer en groupe, ça resserre les rangs sur un moyen temps et en plus, avec de la bonne musique! Quelqu’un a un abonnement Spotify?»

Écoutez l'analyse de Luc Lavoie au micro de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Directeur adjoint 1: «Pas moi, mais si on faisait toutes ces activités, ça ne risque pas de nous coûter cher. A-t-on les moyens de faire toutes ces activités?»

Directeur du CSS: «N’importe quoi, ce commentaire. Le sentiment d’appartenance n’a pas de prix. De toute manière, j’ai l’appui du conseil d’administration pour déployer tous les efforts nécessaires... notamment financiers. Me semble que c’est clair. D’ailleurs, ces activités vont être obligatoires pour tout le monde sans exception.»

Fin de la mauvaise pièce de théâtre.

Qu’on se comprenne bien, qu’il y ait des activités de type team building dans les centres de services scolaires n’a rien de scandaleux. Mais ces activités doivent être ciblées, avec un objectif bien précis, et doivent surtout être raisonnables. Or, dans ce buffet d’activités aussi farfelues les unes que les autres, il est évident qu’on manque, dans ce CSS, de sérieux, de rigueur et de jugeote.

Et devinez quoi, selon la loi actuelle, le ministre de l’Éducation ne pourrait pas sanctionner les gestionnaires responsables de cette farce. Il n’en a tout simplement pas le droit. C’est plutôt le rôle d’un conseil d’administration obscur, qui ne rend compte à absolument personne. C’est exactement à ce genre d’incongruité que s’attaque le projet de loi 23 présentement à l’étude. Le CSS De La Jonquière vient de démontrer à quel point cette pièce législative est urgente et nécessaire.