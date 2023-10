Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 1er novembre qui valent le détour.

Hockey : Coyotes de l’Arizona c. Ducks d’Anaheim

Getty Images via AFP

Après avoir dominé les Blackhawks de Chicago 8 à 1, les «Yotes» visiteront les Ducks au Honda Center. Les favoris de la foule sont sur une lancée présentement, eux qui remporté leurs quatre derniers duels. Les deux clubs ont marqué beaucoup de buts dernièrement. Ils ne sont également pas reconnus pour l’étanchéité de leur défense.

Prédiction : Plus de 6,5 buts seront inscrits – 1,95

Soccer : Atlanta United c. Crew de Columbus

Getty Images via AFP

En saison régulière, aucune équipe n’a inscrit davantage de buts en Major League Soccer (MLS) que Columbus (67) et Atlanta (66). Le Crew a d’ailleurs terminé avec le meilleur différentiel du circuit, à +21, mais n’a terminé qu’au troisième rang dans l’Association de l’Est. On pourrait ainsi voir les filets être secoués à de multiples reprises pendant le premier match de leur série au meilleur de trois rencontres. Giorgios Giakoumakis (17) et Cucho Hernandez (16) ont tous les deux terminé dans le top 5 de la MLS pour les buts, respectivement pour Atlanta et Columbus. Le jeu semble ouvert en éliminatoires, puisque six matchs sur neuf se sont terminés avec un pointage supérieur ou égal à 3.

Prédiction : Plus de 3,5 buts dans le match – 2,10

Football : Golden Flashes de Kent State c. Zips d’Akron

Getty Images via AFP

Dans la NCAA, les Golden Flashes et les Zips connaissent de mauvaises séquences. Les premiers ont perdu leurs cinq derniers duels, tandis que les seconds ont subi la défaite lors des six plus récentes semaines. Il faut toutefois s’attendre à un duel émotif entre ces deux grands rivaux, dont les établissements sont situés à seulement 16 kilomètres l’un de l’autre. Les matchs entre ces équipes impliquent même un trophée, soit le Wagon Wheel. Kent State a eu l’avantage dans les quatre derniers duels, mais ils sont les négligés des preneurs aux livres.

Prédiction : Victoire des Golden Flashes de Kent State – 2,50