Possible recours collectif contre le site de revente Billets.ca

Des code-barres défectueux et une paire de billets vendus beaucoup plus chers sont la cause d’une demande d’autorisation de recours collectif déposée hier contre Billets.ca et 514-Billets.com, une entreprise de revente de billets au Québec.

La demanderesse, Option consommateurs, reproche ainsi à Billets.ca «d’offrir au public des billets de spectacle à un prix supérieur que celui autorisé par le producteur de spectacles sans avoir obtenu au préalable le consentement du producteur», peut-on lire dans le document judiciaire consulté par Le Journal.

«Les seuls points de vente autorisés étaient la billetterie du Zénith ainsi que du Tuxedo», indique-t-on.

En septembre 2022, une dame de Terrebonne avait acheté deux sièges pour le spectacle de l’humoriste Dominic Paquet au Zénith de Saint-Eustache au coût de 180,56$ sur Billets.ca.

En raison de l’apparence du site, très semblable à celle d’une billetterie officielle, la dame ne savait pas qu’elle naviguait sur une plateforme de revente.

Écoutez le segment judiciaire avec Félix Séguin via QUB radio :

Le jour de l’évènement, la cliente découvre que les code-barres de ses billets électroniques obtenus via Billets.ca ne fonctionnaient pas. La billetterie du Zénith les a donc remplacés par des billets officiels.

C’est lorsqu’elle reçoit ceux-ci que la dame se rend compte qu’elle a déboursé 78,06$ en trop pour sa paire de billets, qui était au départ affichée à 102,5$ à la billetterie officielle.

Pas la première fois

Notre Bureau d’enquête rapportait au cours des derniers jours que l’entreprise Billets.ca affichait des sièges beaucoup plus chers et moins bien placés que ce qui est offert dans les billetteries des salles de spectacles au Québec.

Rappelons que l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) aurait soumis pas moins de 230 plaintes contre Billets.ca à l’Office de la protection du consommateur (OPC) concernant la revente de billets.

C’est que la Loi sur la protection du consommateur interdit à un commerçant de vendre des billets à un prix supérieur à celui annoncé par le producteur.

L’entreprise se défend toutefois depuis plusieurs années, évoquant agir à titre d’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur, et non comme un commerçant.

–Avec la collaboration de Michael Nguyen