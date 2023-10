[VIDÉO] Pris avec une arme à feu au centre-ville: un jeune repentant obtient un peu de clémence

Malgré le fléau de la violence par arme à feu à Montréal, un jeune qui s’était fait prendre en plein centre-ville de Montréal avec un pistolet chargé s’en est tiré avec deux ans moins un jour de prison en raison de sa prise de conscience et de ses remords.

« Ses excuses adressées au public, aux familles victimes d’incidents liés aux armes à feu et à sa famille ‘pour avoir sali leur nom’ sont sincères. Ses remords [...] ne sont pas feints », a affirmé la juge Sonia Mastro Matteo, ce mardi au palais de justice de Montréal.

La tête basse dans le box des accusés, Mohammed Hizebry ne semblait pas très fier quand la juge a rappelé son crime, commis à la sortie d’un spectacle au Centre Bell le 31 mai 2019. Car pendant qu’il marchait dans la rue, un policier spécialisé en armes à feu a remarqué une silhouette de pistolet dans la sacoche du jeune homme.

Arme jetée en pleine rue

Et quand l’agent a tenté d’interpeller Hizebry, ce dernier a pris la fuite, jetant son pistolet 9mm sous un véhicule pendant sa course.

« L’arme aurait pu être récupérée par quiconque, n’eût été l’intervention rapide des agents », a rappelé la juge.

Photomontage Le Journal, capture d’écran d’une vidéo déposée en preuve

Lors des audiences, Hizebry avait juré avoir « trouvé » le pistolet la veille dans un stationnement. Et que comme il ne savait pas quoi en faire, il l’a gardée, mais dans le but de s’en débarrasser.

La juge s’est dite « dubitative » face à cette explication, mais malgré tout, elle a quand même décidé d’accorder un peu de clémence à l’accusé, qui n’avait d’ailleurs pas d’antécédents criminels.

C’est que selon un rapport d’expert, Hizebry manquait de maturité, en plus d’être influençable par des personnes peu recommandables. Or, depuis son arrestation, l’accusé aurait commencé à se reprendre en main, entre autres en renouant avec sa famille et en coupant les ponts avec ses « fréquentations nocives ».

Réhabilitation

Il est également retourné aux études, et fait du bénévolat, en plus d’avoir entrepris un suivi thérapeutique pour sa consommation d’alcool et de stupéfiants.

« En somme, son plan de réhabilitation constitue une circonstance atténuante », a dit la juge en rejetant la suggestion de trois ans d’incarcération proposée par la Couronne.

Rappelant qu'il fallait « accorder son juste poids » à l'objectif de réhabilitation dans une sentence, elle a donc opté pour une peine de deux ans moins un jour d'incarcération, soit un peu plus que ce que recommandait la défense. Hizabry, à qui il reste environ 10 mois à purger en raison de la détention préventive, devra ensuite se soumettre à une probation de deux ans.

Entre-temps, il devra encore faire face à la justice dans une affaire de trafic de crack et de drogue du viol, ainsi que pour une autre affaire d’arme à feu. Il est toutefois présumé innocent pour le moment, a rappelé la juge.