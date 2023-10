Profil des tireurs de masse: plusieurs ont déjà été dans l’armée

La tuerie survenue la semaine passée à Lewiston, dans l’État du Maine, pousse à se questionner sur le profil des suspects de ce genre de crime, dont plusieurs d’entre eux ont une expérience militaire, selon des données recensées par The Violence Project.

Responsable de la tuerie ayant fait 18 morts mercredi dernier, Robert Card a été réserviste dans l’armée avant d’être écarté en juillet dernier. Lors d’un entrainement, ce dernier aurait eu des comportements «erratiques». L’armée a ainsi décidé que l’homme de 40 ans ne devrait pas avoir d’arme, manipuler des munitions ou «participer à des activités de tir réel», a confirmé un porte-parole de l’armée à CBS News.

Devant ces révélations, le média s’est penché sur le profil des suspects de tueries de masse. En analysant les données compilées par The Violence Project, on peut constater que 50 des 195 tueries survenues depuis 1966 impliquaient des personnes ayant suivi un entrainement militaire.

Parmi les tireurs de masse ayant sévi au cours des six dernières décennies, 26 % avaient une expérience dans l’armée. Il s’agit d’un chiffre élevé considérant que seulement 7 % des Américains s’enrôlent dans l’armée, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

«Tous n'ont pas été déployés, et certains d'entre eux n'ont suivi qu'une formation de base, mais ils ont ce lien (connexion militaire) dans leur histoire», a souligné James Densley, co-fondateur de The Violence Project.

Il faut toutefois apporter une nuance : ce n’est qu’une minorité des personnes ayant un passé militaire qui commet ce genre d’attaque.

«Les personnes ayant une formation militaire sont surreprésentées parmi les tireurs de masse dans nos données. Il convient de dire que la grande majorité des personnes qui servent dans l’armée mènent une vie incroyablement réussie et, évidemment, nous sommes incroyablement reconnaissants pour ce service. Et donc, ce n’est pas un cas où rejoindre l’armée vous transforme en tireur de masse», a précisé M. Densley, en ajoutant que plusieurs facteurs peuvent mener une personne à commettre une tuerie de masse, dont les troubles mentaux.

Selon la psychologue Dre Barbara Van Dahlen, il n’est guère surprenant de voir une surreprésentation des gens ayant une forme d’expertise quant à l’utilisation d’armes à feu.

«Il s'agit d'un ensemble très complexe de facteurs, de conditions et de problèmes, a-t-elle expliqué à CBS News. Quand il s'agit de fusillades de masse, vous savez, certaines personnes dans notre société ont plus de connaissances, plus d'expertise. Je suis peut-être quelqu'un qui veut faire de gros dégâts, mais je n'ai peut-être pas accès à ce type d'arme à feu ni aux connaissances sur la façon de l'utiliser, de planifier cela, contrairement à quelqu'un ayant une formation militaire.»