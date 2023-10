Que la «Force» soit avec les Alouettes!

Le joueur de ligne offensive Nick Callender avoue avoir hésité un peu avant d’apporter sa cape noire à l’entraînement des Alouettes mardi matin. Sa passion pour l’Halloween l’a emporté.

«C’est ma fête préférée», a reconnu, en riant, le gaillard de 6 pi 6 po et de 320 livres.

De ce simple geste, Callender rappelait à ses coéquipiers qu’il ne fallait pas non plus faire les choses trop différemment à l’approche de la demi-finale de l’Est, ce samedi 4 novembre au stade Percival-Molson, contre les Tiger-Cats de Hamilton.

• À lire aussi: La prédiction secrète de Danny Maciocia

• À lire aussi: 25 notes au calepin avant la demi-finale de l’Est

«Évidemment, les éliminatoires auront toujours une plus grande signification que la saison régulière, mais en même temps, tu ne veux pas te préparer de manière différente en pensant trop et en te mettant plus de pression, a résumé Callender. Selon moi, le sentiment dans ce vestiaire ressemble à celui des autres jours, on veut faire le travail comme on sait le faire. C’est ce qui nous a amenés à ce point-ci.»

«Je suis resté moi-même et c’est ce que j’aurais fait normalement, a ajouté le joueur de ligne, à propos de son déguisement de personnage de l’Ordre Jedi de l’univers Star Wars. Nous pouvons avoir du plaisir, tout en étant là pour travailler. J’ai quand même laissé mon sabre laser à la maison.»

Des traitements pour Lestage

Pour se préparer à vaincre les Ti-Cats, ce qu’ils ont fait trois fois en autant d’occasions durant la saison régulière, les Alouettes étaient toutefois privés du Québécois Pier-Olivier Lestage, à l’entraînement de mardi, sur la ligne offensive. Celui-ci s’est blessé durant le dernier match de la saison régulière, une victoire de 22 à 20 contre ces mêmes Tiger-Cats.

«P-O, c’est mon gars, il est à mes côtés sur la ligne, a commenté Callender. J’ai une tonne de respect pour lui et j’espère qu’il sera rétabli pour le match de samedi.»

«Il n’y a encore rien de déterminé, il reçoit des traitements cette semaine, nous espérons toujours qu’il soit disponible pour nous lors du prochain match», a pour sa part statué l’entraîneur-chef Jason Maas, au sujet de Lestage.

Se méfier de Milanovich

Globalement, Maas demeure prudent et étudie judicieusement l’adversaire, malgré les récents succès des Alouettes contre Hamilton. L’entraîneur-chef se méfie particulièrement de Scott Milanovich qui, depuis le mois d’août, est celui qui appelle les jeux offensifs chez les Tiger-Cats à la place de Tommy Condell, remercié par Hamilton durant la saison.

Milanovich est bien connu à Montréal, lui qui était le coordonnateur offensif lors des deux plus récentes conquêtes des Alouettes en 2009 et 2010. Lundi soir, Maas est d’ailleurs demeuré au bureau jusqu’en soirée pour étudier, entre autres, les tendances de Milanovich, selon ce qu’a révélé le directeur général Danny Maciocia.

«Jason va couvrir tous les détails, il va faire des recherches sur chacun des entraîneurs adverses [des] cinq dernières années, il va aller voir tous les jeux qui ont été appelés, a affirmé Maciocia. Il va se préparer comme il faut et quand il parle aux joueurs, dans les réunions, les gars ne peuvent qu’être impressionnés par sa préparation détaillée.»

«Tu te soucies évidemment de l’autre équipe, tu connais leurs forces et leurs tendances, mais ultimement, tu dois te fier à tes propres forces», a pour sa part noté Maas.

Et que la «Force» soit avec les Alouettes!