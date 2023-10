Repêchage 2022 : les Flyers avaient un autre espoir dans leur mire

Les Flyers de Philadelphie ont essayé de conclure une transaction pour mettre la main sur Logan Cooley pendant le repêchage de 2022, semble-t-il.

C’est ce que l’attaquant des Coyotes de l’Arizona a raconté lors de son passage à la baladodiffusion «Spittin’ Chiclets».

• À lire aussi: Matthew Poitras demeurera dans la LNH

• À lire aussi: Connor Bedard continue de produire... et de perdre

• À lire aussi: Vincent Desharnais ouvre son compteur sans le savoir

Pendant l’encan 2022, les «Yotes» ont sélectionné l’Américain avec le troisième choix au total. Les Flyers possédaient le cinquième tour de parole de la première ronde.

«J’ai eu de très bonnes rencontres avec l’Arizona. Je pensais que j’allais sortir en troisième, si personne ne me choisissait avant. J’ai toutefois rencontré les Flyers environ 20 minutes avant le repêchage et je crois qu’ils essayaient de compléter un échange. Je ne savais donc pas exactement ce qui allait se passer», a raconté Cooley.

Le club de la Pennsylvanie a visiblement échoué dans ses tentatives et a jeté son dévolu sur l’attaquant Cutter Gauthier avec le cinquième choix au total. Avant le tour de parole des «Yotes», le Canadien de Montréal a sélectionné Juraj Slafkovsky avec le premier choix et les Devils du New Jersey ont choisi Simon Nemec avec le deuxième.

Cooley dispute sa première saison chez les professionnels en 2023-2024. Il a amassé six mentions d’aide en huit parties jusqu’à maintenant.

De son côté, Gauthier évolue toujours dans la NCAA. Il a récolté six buts et une aide pour sept points en six affrontements avec Boston College cette année.