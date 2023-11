Les Rangers à une victoire des grands honneurs

Les Rangers du Texas ont frappé tôt et triomphé des Diamondbacks de l’Arizona 11 à 7 dans le quatrième match de Série mondiale, mardi soir, au Chase Field.

Le club texan a donc porté son avance 3 à 1 dans la série et pourrait mettre la main sur les grands honneurs dès ce jeudi.

Les Rangers ont rapidement pris les devants 10 à 0. Ils ont réussi des manches de cinq points en deuxième et en troisième. Pendant cette heureuse séquence au bâton, Corey Seager et Marcus Semien ont expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain. Jonah Heim a aussi cogné un circuit en huitième.

C’était par ailleurs le troisième coup de circuit de Seager depuis le début de la Série mondiale. Sa claque du jour était bonne pour deux points.

Le partant des Rangers Andrew Heaney a connu une bonne sortie. Il a permis un point sur quatre coups sûrs et deux buts sur balle, en plus de passer trois rivaux dans la mitaine.

Les «D-Backs» ont amassé la majorité de leurs points dans les deux dernières manches, mais c’était trop peu trop tard.

Sur la butte, les favoris de la foule ont utilisé quatre artilleurs pendant les trois premières manches. Ryne Nelson a fait son entrée en début de quatrième et a finalement disputé cinq manches et un tiers, lors desquelles il a permis seulement un point et trois coups sûrs.

C’est fini pour Garcia et Scherzer

Avant l’affrontement du jour, les Rangers ont annoncé qu’ils seraient privés des services du voltigeur Adolis Garcia et du lanceur Max Scherzer pour le reste de la Série mondiale.

Les deux hommes se sont blessés pendant la rencontre précédente. L’organisation texane a retiré leurs noms de leur formation. Selon les règles du baseball majeur, ils ne pourront être réinsérés dans celle-ci pour le reste de la série.

Pendant la huitième manche du troisième match, Garcia s’est agrippé le dos après un élan au bâton. L’athlète de 30 ans connaissait beaucoup de succès depuis le début des éliminatoires. En 15 parties, il a maintenu une moyenne au bâton de ,323. Il a frappé 20 coups sûrs, dont huit circuits, en plus de produire 22 points.

Scherzer a quant à lui souffert de spasmes au dos. Il a vu son dernier départ prendre fin après seulement trois manches de boulot. Après la partie, il a déclaré qu’il souffrait de ce mal depuis un petit moment déjà.