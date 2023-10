Uber Eats veut livrer les produits de la SAQ chez vous

La SAQ est en retard sur la concurrence pour la livraison, ce qui n’empêche pas les multinationales de flairer la bonne affaire. Uber Eats souhaite devenir le livreur attitré de la société d’État, a-t-on appris cette semaine.

Le géant de la Silicon Valley veut «explorer la possibilité de collaborer pour la livraison des produits de la SAQ à domicile», peut-on lire dans le registre des lobbyistes du Québec.

Uber a inscrit Jonathan Hamel, son gestionnaire des affaires publiques au Québec, comme lobbyiste pour cette mission.

M. Hamel a été le directeur des travaux parlementaires au cabinet du premier ministre Philippe Couillard de 2015 à 2018.

La multinationale se donne un an pour convaincre Québec, car la période visée par ces activités de lobbyisme va du 6 octobre 2023 au 1er octobre 2024.

Jonathan Hamel a refusé de prendre l’appel du Journal, mardi.

«Depuis 2020, Uber Eats accompagne les restaurants québécois qui veulent livrer de l’alcool à leurs clients lorsque ceux-ci commandent un repas», nous a-t-il indiqué dans une courte déclaration écrite.

C’est pour ça, ajoute l’ex-employé de Philippe Couillard, qu’Uber a «rencontré la SAQ afin de leur partager nos expériences et explorer la possibilité de collaborer avec eux».

Le retard de la SAQ

Les livraisons de la SAQ sont actuellement confiées à Purolator, une entreprise installée à Mississauga, en Ontario, et détenue par Postes Canada.

La société d’État promet des livraisons entre 3 et 5 jours ouvrables et n’offre que 10% de ses produits en ligne, soit 4295 produits sur plus de 40 000.

Le SAQ.com ne compte que pour 3% du total des ventes de la SAQ aux consommateurs. En 2022, elles ont atteint 93,3 M$.

La société d’État, qui promet que son nouvel entrepôt sera fonctionnel en 2027, refuse de dire si elle envisage de confier la livraison à une autre entreprise d’ici là.

«La SAQ explore toujours les différentes options qui s’offrent à elle afin de bien desservir ses clients. Pour l’instant, aucune collaboration avec une tierce partie n’est sur la table quant à la livraison de nos produits à domicile», indique la porte-parole.

L’exemple de l’Ontario

Rien pour arrêter Uber. En Ontario, d’ailleurs, Uber Eats livre de l’alcool pour la LCBO depuis janvier dernier dans le cadre d’un projet-pilote.

Beaucoup de restaurateurs et de propriétaires de bars se sont plaints de concurrence déloyale au moment de l’annonce. Alors qu’ils ont besoin d’un permis pour vendre de l’alcool, rien de tel pour Uber, disent-ils.

C’est la deuxième fois que la LCBO s’associe à une application de service de livraison. En 2020, un partenariat avait été annoncé avec SkipTheDishes.

Le projet est mort dans l’œuf, toutefois, car la LCBO l’a annulé quelques jours plus tard à la suite des critiques des restaurateurs et du maire de Toronto, John Tory.

L’option locale existe déjà

Au Québec, la SQDC, qui relève de la SAQ, offre déjà la livraison en 90 minutes ou moins grâce aux services d’Eva, que l’on peut décrire comme le Uber local.

La jeune entreprise a remporté l’appel d’offres pour la livraison du cannabis en 2022 contre Purolator... et Uber.

Elle offre la livraison partout au Québec, que ce soit à Sherbrooke, à Granby, en Mauricie ou dans un petit village du Saguenay.

Eva ne vend pas le cannabis comme Uber Eats vendrait l’alcool. Elle ne fait que le livrer, et les clients demeurent les clients de la SQDC.

«Nous tenons à souligner notre intérêt continu pour toute opportunité visant à améliorer les services de livraison pour différents partenaires à travers la province», indique le PDG d’Eva, Dardan Isufi.