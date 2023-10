Vietnam: trois morts dans des inondations après de fortes pluies

Au Vietnam, trois personnes ont trouvé la mort après plusieurs jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations soudaines dans le centre et le nord du pays, ont annoncé mardi les autorités.

L'accès à plusieurs villages de la province de Ha Tinh (centre) a été coupé, tandis que la police et l'armée ont été mobilisées pour secourir les habitants des zones à haut risque.

Une femme et un garçon de 13 ans ont été retrouvés morts dans cette région après avoir été emportés par de forts courants.

Les recherches se poursuivent pour retrouver une femme de 29 ans, également à Ha Tinh, a indiqué le département de lutte contre les inondations et les tempêtes dans son dernier rapport.

Des centaines d'habitations, de cultures et des portions de la route nationale et de la voie ferrée reliant le nord et le sud du Vietnam ont été submergées par les eaux.

Dans la province de Cao Bang (nord), qui borde la Chine, un homme a été tué par la chute d'un grand arbre sur sa maison lors de fortes pluies.

Le Vietnam est souvent frappé par des conditions météorologiques difficiles pendant la saison des pluies, entre juin et novembre.

Les catastrophes naturelles, notamment les inondations et les glissements de terrain, ont fait 136 morts et disparus dans le pays depuis le début de l'année.

Selon les scientifiques, les événements météorologiques extrêmes sont intensifiés par le réchauffement climatique.