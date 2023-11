Voici quelques astuces pour mieux vivre le changement d'heure

Le 5 novembre prochain, les Québécois devront reculer leurs horloges d’une heure pour revenir à l’heure normale de l’Est, un rituel que pratique la province depuis plus de 80 ans.

À quelques jours du changement d’heure automnale, notre sommeil pourrait en subir les conséquences, mais il existe des solutions pour mieux préparer notre corps à ce bouleversement.

Neuropsychologue spécialisée en insomnie, Dre Maude Bouchard estime que de bonnes habitudes de sommeil sont toutefois essentielles à longueur d’année.

Pour assurer une transition viable pour notre corps, il faut s’encadrer soi-même et établir une routine de sommeil qui nous convient.

«Il faut essayer d’avoir des horaires qui vont se ressembler», explique-t-elle. «Les gens n’aiment pas quand ils entendent ça, mais notre cerveau, lui, aime cela.»

Habituellement, le passage à l’heure d’été est plus éprouvant que le passage à l’heure d'hiver, car on «perd» une heure de sommeil. Toutefois, le passage à l’heure d’hiver peut être difficile, puisque le soleil se couche plus tôt.

«Surtout dans la période de l’automne et de l’hiver, il est important de sortir, car il y a moins de temps de lumière», explique Dre Bouchard. «Quand on est capable de s’exposer à la lumière le matin, notre cerveau comprend que c’est le jour, on sécrète les bonnes hormones pour être réveillés.»

De nombreux experts remettent en question l’intérêt du changement d’heure en soulignant que notre horloge biologique, qui détermine lorsque nous avons faim ou lorsque nous sommes fatigués, par exemple, n’est pas très flexible.

Voici 5 trucs pour bien vivre le changement d'heure

- S’exposer à la lumière du jour tôt le matin

- Réduire l’exposition à la lumière à l’approche de l’heure du coucher

- Adopter un horaire routinier

- Éviter de faire une sieste le jour où l’on reculera l’heure

- Éviter de consommer de la caféine quatre à six heures avant le coucher

Voyez l'entrevue complète dans l'extrait ci-dessus.