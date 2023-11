BOUTHILLIER, Margot



9 mai 1965 - 23 octobre 2023À l'hôpital Anna-Laberge, ce 23 octobre 2023, est décédée à l'âge de 58 ans, Madame Margot Bouthillier.Fille bien-aimée de Denise Gervais et de feu Maurice Bouthillier, elle laisse dans le deuil ses soeurs, Sylvie (Daniel) et Louise (Denis) ainsi que deux neveux Simon et Kevin et une nièce Jessica, sa grande amie Sylvie, ses oncles Denis et Claude ainsi que parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireTel : 450-632-1515Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.Avis à tous : La chatterie de Margot ouvre ses portes au Paradis…..