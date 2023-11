ROUSSEL, Claude



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Claude Roussel survenu à Montréal le mercredi 25 octobre 2023 à l'âge de 82 ans. Il était l'époux et meilleur ami de feu Marlene.Il était aussi un père aimant et généreux pour Michel (Monique), Céline (Michael) et Natalie. Il laisse aussi dans le deuil ses cinq petits-enfants adorés Martine (François), Matthew, Isabelle (Maxime), Vincent (Laurence) et Alexa (Nicolas), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Nicole et feu Francine, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Afin de respecter sa volonté, aucune cérémonie ne sera célébrée.