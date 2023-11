CHOUINARD, Cécile



C’est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Cécile Chouinard survenu le 25 octobre 2023 à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de feu Jacques Simard ainsi que la fille de feu Ernest Chouinard et de feu Marguerite Giasson.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Ali), Jacinthe (Jocelyn), Yvan (Diane) et Jean (Chantal), ses petits-enfants Éliane, Claudie (Alexandre), Audrée (Julien), Gabrielle et Marc-Antoine, ses arrière-petits-enfants Marylie et Axel, ses frères et soeurs Anne-Marie, Gertrude, Germain ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au3535, BOUL. LÉVESQUE EST, LAVALPopriétaire Laval: Patrick Lajeunesse 450-665-9770 / 514-770-9770le samedi 4 novembre 2023 dès 10h. Les funérailles seront célébrées le jour même au même endroit à 13h30.En sa mémoire, nous vous encourageons à effectuer un don à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.