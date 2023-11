LEMIRE, Denise



À Boucherville, le 29 septembre 2023, est décédée Mme Denise Lemire, âgée de 81 ans, fille de Fernand Lemire et d'Élise Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièce, Alain, Richard, Michel et Élaine Lemire, et ses petits-neveux et petites-nièces, Maxim, Fauve, Abie et William Lemire-Couture, et Alex Lemire, ainsi que ses amis(es), dont Claire Lizotte.Elle fit carrière à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, gouvernement du Québec.Une cérémonie sera tenue à une date ultérieure.