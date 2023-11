RENAUD Gaëtan



À Saint-Eustache, le 27 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gaëtan Renaud, époux de feu Mme Huguette Dion et conjoint de Mme Gisèle Landry.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Louise Bélanger) et Sylvie (Jacques Tremblay), ses petits-enfants Caroline, Stéphanie, Marc-André, son frère Armand, sa soeur Monique ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 11 novembre à 11h00 en l'église de Saint-Eustache suivies de la mise en terre au cimetière du même endroit. La famille recevra vos condoléances dès 10h00 à l'église.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Société de recherche sur le cancer.147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE