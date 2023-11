LAFRENIÈRE, Gilles



24 février 1930 - 23 octobre 2023C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Gilles Lafrenière survenu le 23 octobre 2023, à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de feu Cécile Gilbert et fut précédé de son fils André.Il laisse dans le deuil ses enfants : France (Roger), Jean-Luc (Suzanne), Odette (Robert) et Denis (feu Loulou), ses petits-enfants : Benoît (Nancy), Michel, François (Marie-Hélène), Gilles (Josée), Simon, David, Mathieu (Brigitte) et Annie (Éric), ses arrière-petits-enfants : Katherine, Nicolas, Anabelle et Justin ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, cousin(e)s, neveux, nièces et ami(e)s.Une Célébration de la Vie de Monsieur Lafrenière aura lieu le dimanche 5 novembre 2023 à 16h auLACHUTE (QC) J8H 1M3www.salonrolandmenard.comOuverture du salon à compter de 13h.