TRANCHEMONTAGNE, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert Tranchemontagne survenu le 24 octobre à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie, ses enfants Julie (Danny) et Pascal (Chantal), ses petits-enfants Simon et Jérémy, sa soeur Monique (feu Yvon Bonneau), ses belles-soeurs Monique (feu René Tranchemontagne), Jacinthe (Jean-Pierre), Hélène (Guy), ses filleul.e.s, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 5 novembre 2023 aux Espaces MEMORIA (2159, boul. St-Martin Est, Laval, Qc H7E 4X6) dès 11h. Une liturgie aura lieu à 16h.