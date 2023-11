DUQUETTE, Achille



De Lacolle, le dimanche, 29 octobre 2023 à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Achille Duquette, époux de feu madame Claire Dumesnil.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Maryse), Danny (Nathalie) et Nancy (Rodrigue), plusieurs petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le vendredi, 3 novembre 2023 de 18h à 21h et le samedi 4 novembre dès 13h suivi d'une cérémonie à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.