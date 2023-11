GENEST, Père Louis, CSV



Père Louis Genest est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 30 octobre 2023, à l'âge dedans sa 77e année de vie religieuse (1947-2023) et sa 74e année de sacerdoce (1950-2023) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le Père Louis Genest est né le 28 septembre 1923, à Verdun, diocèse de Montréal. Il était le fils de Théodore Genest et Alice Leclerc, décédés. L'ont également précédé dans la mort ses frères, Armand (prêtre diocésain), Pierre (Prêtre Missionnaire d'Afrique), Raymond (Jeannine Tousignant), Marcel (Clerc de Saint-Viateur), Joseph-Marie (Clerc de Saint-Viateur), Jean-Baptiste (Clerc de Saint-Viateur) ainsi que sa soeur Marguerite.Le Père Louis Genest a eu une belle et longue carrière dans l'éducation spécialement au Collège Bourget de Rigaud durant près de 67 ans (1953- 2019). Il s'est particulièrement illustré dans l'enseignement des sciences de la nature, l'accompagnement des jeunes biologistes et la direction du Centre écologique de Port-au-Saumon dans Charlevoix.C'est seulement en 2020, âgé de 97 ans, qu'il a rejoint la communauté du Centre-Champagneur à Joliette où il vient de décéder un mois après avoir célébré son centième anniversaire de naissance.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil un neveu et deux nièces ainsi que des petits-neveux et petites-nièces.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le jeudi 2 novembre 2023 à 19 h à la43, RUE SAINT-VIATEUR, RIGAUDLes funérailles du Père Louis Genest, en présence des cendres, seront célébrées au même endroit, le vendredi 3 novembre 2023 à 10 h 30, suivies de l'inhumation au cimetière de la Congrégation à Rigaud.450-759-7148 | info@rflanaudiere.com