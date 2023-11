MARTIN, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 29 octobre 2023 est décédé à l'âge de 76 ans, Dr Pierre Martin, époux de Joanne Lemire et demeurant à Sorel-Tracy.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Joanne, ses enfants: Olivier (Stéphanie Berniquez) et Christine (Axel Marchand-Lamothe); ses petits-enfants: Annabelle, Édouard, Ophélie, Justin et Laurie Ann; sa soeur Claudette Martin (Michael Polis), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lemire: Michel Lemire (Jeannine Desrosiers), Yves Gervais et Hélène Lefebvre, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Monsieur Pierre Martin sera exposé au salon funéraire912, CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, J3R 3K5Tél. 450.743.3607salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.cale samedi 4 novembre 2023 de 19h à 21h et le dimanche dès midi.Une liturgie de la Parole aura lieu au salon le dimanche 5 novembre à 15h. Suivra la crémation.La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Sorel pour les bons soins prodigués.Des dons faits à sa mémoire à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel seraient appréciés.