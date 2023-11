BÉLISLE, Me Guy



À Saint-Eustache, le 28 octobre 2023, à l'âge de 86 ans est décédé paisiblement et entouré de ses proches, Me Guy Bélisle, époux de feu Jacqueline Nadon et conjoint de Mme Denise Roy.Fortement impliqué dans la communauté, il a été reçu notaire en 1963 et a été Maire de la Ville de Saint-Eustache de 1967 à 1988.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-France, Ronald (Sylvie Perrin) et Suzie (Benoit Breton), ses petits-enfants : Ariane, Julie, William, Frédéric et Mathieu, ses frères et soeurs : Marielle (Guy Laurin), Andrée (André Boyer), Ghiscelaine, Hélène (Roger Bigras), Solange, Gérald (Ginette Bigras) et Denis, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 6 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mardi 7 novembre dès 9h au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le mardi 7 novembre à 11h en l'église de Saint-Eustache et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Manoir Saint-Eustache ou à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du Manoir Saint-Eustache pour leur dévouement et l'excellence des soins prodigués.