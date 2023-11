Après la fiction «Mégantic», place à la série documentaire «Lac-Mégantic: ceci n’est pas un accident»

Après la présentation de la bouleversante fiction Mégantic, TVA proposera en complément la série documentaire choc Lac-Mégantic: ceci n’est pas un accident, réalisée par Philippe Falardeau.

Lancée préalablement sur la plateforme Vrai, cette œuvre écrite par Philippe Falardeau et Nancy Guérin sera diffusée dès le 7 novembre prochain.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

Il s’agit d’une série bouleversante parce que l’on comprend que la tragédie était prévisible, qu’elle aurait pu être évitée et qu’il n’est malheureusement pas exclu qu’une autre communauté vive un tel drame. En démontrant que la thèse de l’accident ne tient pas (sur les rails), la question n’est donc pas de savoir si, un jour, un autre déraillement comme celui de Lac-Mégantic plongera toute une population dans l’horreur, mais plutôt de savoir quand cela surviendra.

Plusieurs personnes se confient à la caméra, dont des gens impliqués directement dans le déraillement – le conducteur du train, Tom Harding, brille par son absence, mais son ex-collègue Richard Labrie, qui a été blanchi, ne se défile pas –, ainsi que des familles endeuillées et la mairesse de l’époque, Colette Roy Laroche.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Malgré son rôle de régulateur de la sécurité dans les transports d’un océan à l’autre, Transports Canada a refusé de répondre aux questions de Philippe Falardeau à propos de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013, laquelle a fait 47 morts, sans compter toutes les victimes collatérales.

Les ex-ministres des Transports Denis Lebel – muté à un autre ministère six jours après le déraillement – et Marc Garneau – qui a eu en main le rapport du Bureau de la sécurité des transports (BST) après la tragédie – ont tous deux refusé de parler à la caméra, de même que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait-on mentionné aux médias, le printemps dernier, à propos de la réalisation des quatre épisodes de 60 minutes chacun.

Produite par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu, la série documentaire Lac-Mégantic: ceci n’est pas un accident sera diffusée dès le mardi 7 novembre, à 20h, à TVA, en plus d’être disponible sur TVA+. Quant à la fiction Mégantic, produite par ALSO Productions et réalisée par Alexis Durand-Brault, elle est disponible sur Club illico pour ceux qui ne l’ont pas encore regardée.