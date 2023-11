[BALADO] La Zone payante: les Raiders disent au revoir à Josh McDaniels

La Zone payante se posait la question depuis quelques semaines déjà, à savoir qui serait le premier entraîneur-chef congédié. La réponse est venue de la ville du vice, quand les Raiders de Las Vegas ont montré la porte à Josh McDaniels tout juste après la date limite des transactions qui a vu quelques joueurs changer d’adresse. Ça fait plusieurs nouvelles à digérer dans votre balado préféré!

C’est donc la fin de l’ère McDaniels après seulement une saison et demie, soit 25 matchs, à la barre des Raiders. Le grand ménage balaye du même coup le directeur général Dave Ziegler, ce qui semble pointer vers une autre grande reconstruction dans cette organisation qui n’en finit plus de reconstruire.

Est-ce que McDaniels était le grand coupable ou sert-il seulement de bouc émissaire? Nos analystes discutent de cette petite bombe dans la NFL.

La dernière semaine a aussi été marquée par d’autres bouleversements. Quelques noms intéressants ont été échangés à la date limite des transactions et la guigne des blessures a frappé fort chez les quarts-arrières. La prolifique saison de Kirk Cousins est notamment terminée et on se demande quelle est la suite chez les Vikings endeuillés.

La semaine 9 d’activités promet son lot de gros duels, dont les débuts de la NFL à Frankfort avec un duel pas banal entre Chiefs et Dolphins. Assurez-vous de ne rien rater de nos prédictions!

Comme toujours, on répond à vos questions et on vous transporte avec nous au bar!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette