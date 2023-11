Changement d’heure: Comment préparer vos enfants en quelques jours seulement

Si vous ne voulez pas voir votre enfant débarquer dans votre chambre tôt dimanche matin en raison du changement d’heure, voici un petit truc pour le préparer à ce bouleversement.

Bien que le changement d’heure en automne ait peu de répercussions sur les adultes qui gagneront une heure de sommeil, ce dernier pourrait affecter davantage les enfants qui sont plus sensibles aux impacts sur leur horloge biologique.

«[C’est certain que] ça a une répercussion sur les parents aussi ce changement d’heure-là, quand les enfants se lèvent plus tôt ou plus tard», a indiqué Dre Maude Bouchard, neuropsychologue et directrice de recherche et de développement chez HALEO.

Elle a alors précisé qu’il y a deux façons d’aborder la chose. D’abord, il y a l’option de laisser le temps œuvrer seul et de s’attendre à vivre quelques matins difficiles. Cependant, certains parents préfèrent préparer leurs enfants afin de tenter d’éviter les mauvaises surprises matinales.

«Donc les trois, quatre jours avant, ils vont décaler l’horaire d’une quinzaine de minutes pour que ça se fasse un peu plus graduellement», a ainsi expliqué Dre Bouchard, spécialisée dans le sommeil, précisant que quelques jours suffisent à contrebalancer les effets du changement d’heure.