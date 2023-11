Conflit israélo-palestinien: les élus incapables de s'entendre sur la façon de demander la paix

Les élus de l’Assemblée nationale ont échoué à s’entendre sur la bonne manière de demander une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien.

Mercredi, les partis d’opposition souhaitaient adopter une motion proposée par Québec solidaire qui exigeait un «cessez-le-feu immédiat par toutes les parties dans le conflit en Israël et en Palestine».

Le texte demandait également à l’Assemblée nationale d’appeler «à nouveau au respect du droit international par toutes les parties».

Or, la CAQ n’était pas pleinement à l’aise avec le libellé de la motion, jugeant qu’un «cessez-le-feu» est une solution trop temporaire qui ne résout pas le problème à la racine. Ils auraient donc préféré que le texte parle d’une «résolution pacifique et durable du conflit».

Mais ce changement aurait «dénaturé la motion», selon Québec solidaire, qui a donc refusé de modifier sa proposition en ce sens. En conséquence, la CAQ n’y a pas donné son consentement en chambre, et la motion n’a pas pu être adoptée.

«Refuser la motion de Québec solidaire pour un cessez-le-feu alors que des civils innocents, dont des enfants, meurent par milliers est un affront à la tradition pacifiste du Québec et ça me choque au plus haut point», a réagi la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal.