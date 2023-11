NAULT, Maurice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Maurice Nault, survenu le 26 octobre 2023. Il était l'époux de feu Aline Houde.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Johanne Casavant), feu Robert (Diane Chouinard), André (Huguette Lepage) et Élise (Spencer Rogerson), ses petits-enfants Alexandra, Jean-Philippe, Olivier, Laurence, Zacharie et Solenn, sa conjointe des 24 dernières années Nicole Rivet, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Grand golfeur, pêcheur et amateur de lecture, ingénieur de profession (Polytechnique 1955) et entrepreneur de métier, il a fait partie des bâtisseurs du Québec moderne.Conformément à ses souhaits, une cérémonie se déroulera ultérieurement, en toute intimité.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Marcelle Ferron pour la qualité des soins qui lui ont été prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.(alzheimermontreal.ca)