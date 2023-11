[EN IMAGES] Elton John vend son condo à Atlanta pour 10 M$

Le chanteur Elton John a vendu son condo d’Atlanta pour la modique somme de 7,2 M$ US (10 M$ CA).

Cette résidence, qui a été le principal pied à terre aux États-Unis de la vedette anglaise depuis des décennies, a une superficie d’environ 13 500 pi2 (4100 m2), rapporte CNN.

Capture d'écran | CNN

Le condo situé au 36e étage comprend notamment quatre chambres et six salles de bains, sans compter d’immenses espaces de salon ainsi que des fenêtres allant du plancher au plafond.

Capture d'écran | CNN

Il avait été mis en vente peu après qu’Elton John eut terminé sa tournée d’adieu Farewell Tour en septembre pour 5 M$ US (6,94 M$ CA) et a finalement trouvé preneur pour près de 45% de plus que le prix demandé.

Capture d'écran | CNN

La résidence principale du prodigieux musicien se situe en Angleterre.

Capture d'écran | CNN

Voyez des images de la luxueuse demeure dans la vidéo ci-dessus