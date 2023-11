MORI, Bruno



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès du Père Bruno Mori, de la Communauté des Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception, survenu le 27 octobre 2023.Il laisse dans le deuil ses soeurs Ferdy (Giuseppe) et Silvana, son frère Luciano (Edda) ainsi que ses nièces Fabiana et Delia, des neveux et de nombreux amis et paroissiens qui l'ont connu et apprécié lors de ses passages en paroisses, notamment à la Paroisse Ste-Catherine-de-Sienne.Famille, amis et confrères se réuniront à l'arrière de l'église Ste-Catherine-de-Sienne le 6 novembre à 13h et les funérailles seront célébrées au même endroit à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société St-Vincent-de-Paul seraient appréciés.Les cendres seront mises en terre à une date ultérieure.