LEGAULT, Gilles



À Boucherville, le 26 octobre 2023, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Gilles Legault, époux de madame Andrée Marchand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Louis-Francis Papineau) et Pierre (Julie Bourdon), ses petits-enfants Laurence (Guillaume), Sandrine (Marc-Antoine) et Kellyann, ses soeurs Mariette (feu Luc) et Nicole (Jeannot), ses frères Michel (Ghislaine) et feu Rhéal (Solange), sa belle-soeur Lise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 5 novembre 2023 de 11h à 16h auÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Un hommage aura lieu le même jour à 16h au salon du complexe.La famille remercie le personnel du Centre d'accueil Jeanne-Crevier pour les bons soins prodigués à Gilles.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier.