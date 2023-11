Football Rouge et Or: baptême de feu en éliminatoires pour les recrues

Après avoir percé l’alignement de 52 joueurs à leurs premiers pas universitaires, certaines recrues vivront une étape de plus dans leur parcours en disputant leur premier match en éliminatoires, samedi, alors que le Rouge et Or de l’Université Laval accueillera les Stingers de Concordia.

• À lire aussi: Championnat canadien de rugby: les objectifs du Rouge et Or ne sont pas revus à la baisse malgré une défaite en finale provinciale

• À lire aussi: «Je suis fier de ma résilience»: Mathieu Betts n'a pas baissé les bras après des débuts «difficiles»

Partant depuis le deuxième match de la saison, le bloqueur Maxime-Olivier Cabana est fébrile à l’aube des éliminatoires. Le transfert des Cardinals de Louisville avait vu de l’action dès le premier match après l’expulsion de Jean-Antoine Dean Rios au milieu du 2e quart.

«La neige, la foule, les éliminatoires, c’est le fun le football d’hiver, a-t-il souligné. Nous sommes bien préparés pour cette nouvelle saison. Nous avons connu du succès pendant l’année et nous ne sommes pas stressés. Les vétérans sont en contrôle et ils savent ce qu’ils font. C’est rassurant. C’est une belle opportunité qui se présente et on ne doit pas arrêter de pousser.»

S’il n’est plus considéré comme une recrue, le retourneur et receveur Guillaume Cauchon vivra lui aussi son baptême de la danse d’après-saison puisqu’il n’a pas été habillé en 2022 avant d’éclore cette année.

«Je sens une plus grande excitation à l’entraînement, a-t-il souligné. Il faut toutefois éviter de voir ça plus gros que c’est en réalité. Ça demeure une partie de football. Il faut faire ce qu’on nous demande. Les entraîneurs en ont vu d’autres tout comme les vétérans.»

Impliqué de plus en plus dans les schémas défensifs du coordonnateur Marc Fortier depuis son retour au jeu après avoir soigné une blessure à un pied pendant la saison morte qui lui a fait rater tout le camp, Justin Cloutier note lui aussi une différence. «Les gars sont plus affamés, a illustré le secondeur de première année. C’est intéressant de vivre mon baptême des éliminatoires.»

Une semaine de congé fort appréciée

En congé pour la dernière fin de semaine du calendrier après avoir disputé sept parties consécutives, le Rouge et Or a profité de cette pause. Laval a tenu seulement deux entraînements la semaine dernière avant de reprendre le collier comme à l’habitude le mardi.

«Après sept parties en ligne, la pause a fait du bien physiquement et mentalement», a expliqué Cauchon qui a inscrit deux majeurs sur les unités spéciales.

«On a décroché du football pendant quelques jours et ç’a fait du bien de ne pas avoir la tête dans le livre de jeux, de renchérir Cloutier. On a tenu quelques entraînements et on a fait du cardio-vasculaire pour garder la forme.»

La victoire des Stingers face aux Carabins de l’Université de Montréal qui subissaient leur premier revers de la saison n’est pas passée inaperçue à l’autre bout de l’autoroute 20. «Les Stingers vont arriver en pleine confiance avec le torse bombée, a imagé Cauchon. On devra s’assurer de joueur notre meilleur match.»

Victoire ou pas contre Montréal, Cabana assure que le Rouge et Or n’allait pas prendre les Stingers à la légère. «On ne les aurait pas sous-estimés. Ils forment une bonne équipe.»

En saison régulière, le Rouge et Or a défait les Stingers par des scores de 31-14 à Montréal et de 23-7 au PEPS. Cette victoire à domicile n’avait rien de convaincant, et les unités spéciales avaient sauvé la mise avec un retour de 110 verges de Cauchon sur un placement raté et un dégagement partiellement bloqué qui avait procuré une excellente position de terrain et pavé la voie au touché de Kevin Mital.