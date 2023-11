La Bolivie rompt ses relations diplomatiques avec Israël

Le gouvernement bolivien a annoncé mardi rompre ses relations diplomatiques avec Israël en raison de l'offensive dans la bande de Gaza consécutive aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre.

• À lire aussi: Un premier groupe d'étrangers et de binationaux arrivé en Égypte depuis Gaza

• À lire aussi: EN DIRECT | 26e jour de guerre Israël-Hamas

La Bolivie, gouvernée par le président de gauche Luis Arce, devient le premier pays latino-américain à rompre ses liens diplomatiques avec l'État hébreu depuis le déclenchement de la guerre.

Le Chili et la Colombie ont parallèlement annoncé rappeler leurs ambassadeurs à Tel Aviv pour protester respectivement contre d'«inacceptables violations du droit humanitaire par Israël» et «le massacre du peuple palestinien».

En Bolivie, le gouvernement «a pris la décision de rompre les relations diplomatiques avec l'État d'Israël, en signe de rejet et de condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Freddy Mamani, lors d'une conférence de presse.

La secrétaire générale de la présidence, Maria Nela Prada, a annoncé l'envoi d'aide humanitaire à l'intention de la bande de Gaza. «Nous exigeons la fin des attaques (...) qui ont causé jusqu'à présent des milliers de morts civils et le déplacement forcé de Palestiniens», a-t-elle ajouté.

«La décision de la Bolivie de rompre les liens diplomatiques avec Israël est une capitulation face au terrorisme et au régime des ayatollahs en Iran», a réagi le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Le gouvernement bolivien s'aligne sur l'organisation terroriste Hamas», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué mardi, le Hamas a salué l'annonce de la Bolivie, exprimant sa «grande estime» pour la décision prise, et a exhorté les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël à faire de même.

Relations déjà rompues

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 26e jour mercredi, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre depuis la bande de Gaza qu'il contrôle, faisant plus de 1 400 morts, essentiellement des civils, et plus de 240 otages. L'armée israélienne a décompté 326 soldats tués.

En représailles, l'armée israélienne bombarde sans relâche ce territoire assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. Et elle y conduit désormais des opérations terrestres de plus en profondes.

Dans la bande de Gaza, avant le bombardement sur le camp de réfugiés de Jabaliya qui a fait mardi au moins 50 morts, le Hamas avait fait état de 8 525 morts.

En Cisjordanie occupée, au moins 122 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, d'après le ministère de la Santé local.

Avant de couper les ponts, Luis Arce s'était entretenu lundi avec le représentant palestinien Mahmoud Elalwani.

La Bolivie avait déjà rompu en 2009 ses relations diplomatiques avec Israël. L'ex-président de gauche Evo Morales entendait ainsi protester contre des attaques israéliennes dans la bande de Gaza alors que La Paz reconnaît un État palestinien depuis les années 1980.

Les liens diplomatiques avaient été rétablis en novembre 2019 par un gouvernement intérimaire de droite avant que Luis Arce, alors dauphin de M. Morales, ne remporte la présidentielle en 2020.

M. Morales a jugé tardive la décision du gouvernement Arce, estimant qu'elle avait été prise «sous la pression populaire» et après «que le régime israélien a assassiné plus de 8 500 personnes».