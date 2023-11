La brillante séquence de Félix Auger-Aliassime s’éteint

Malgré un effort louable, le Québécois Félix Auger-Aliassime a trouvé chaussure à son pied au deuxième tour du tournoi de Paris-Bercy, mercredi, puisqu’il a encaissé une défaite de 6-3 et 7-6 (4) aux mains du sixième joueur mondial, le Grec Stefanos Tsitsipas.

Ainsi, «FAA» a échappé un premier match après six gains consécutifs, lui qui a enlevé les grands honneurs de la compétition de Bâle, en Suisse, la fin de semaine dernière. Ayant disposé précédemment de l’Allemand Jan-Lennard Struff, il a rendu les armes au terme d’une bagarre de 1 h 48 min.

Auger-Aliassime a pourtant bénéficié de quatre balles de manche au second set, mais le vainqueur a effacé un retard de 5-2 pour éventuellement forcer la tenue d’un bris d’égalité. Tsitsipas a capitalisé sur une double faute de son adversaire et quelques instants plus tard, le joueur de la Belle Province a complètement raté un coup pour lui offrir la victoire.

Malgré son échec, celui-ci a dominé 9-1 au chapitre des as. Il a concédé son service deux fois et a réussi un bris en sept occasions.

L’Européen a gagné six de ses neuf confrontations en carrière contre le détenteur du 23e échelon de l’ATP.