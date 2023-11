La Caisse de dépôt doit sortir du REM

Est-ce le rôle de la Caisse de dépôt et placement du Québec de fournir et gérer un service de transport collectif comme c’est le cas avec le REM? NON, point à la ligne.

Voilà pourquoi je propose à la haute direction de la Caisse de céder son REM à l’ARTM (Autorité régionale de transport métropolitain), tout comme le prévoit d’ailleurs le contrat conclu avec le gouvernement du Québec en 2018. Eh oui! la Caisse peut revendre son REM au gouvernement dans quelques années.

Avec la gestion au quotidien du REM et de tous les pépins techniques qui entraînent son lot de pannes à régler, on est loin du vrai mandat de la Caisse dont l’actif net à gérer atteint les 424 milliards de dollars.

Quel est-il ce mandat de la Caisse? Permettez-moi de rappeler l’Article 4.1 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec. «La Caisse a pour mission de recevoir des sommes en dépôt conformément à la loi et de les gérer en recherchant le rendement optimal du capital des déposants dans le respect de leur politique de placement tout en contribuant au développement économique du Québec.»

Ainsi, le rôle fondamental de la Caisse consiste à faire fructifier la somme astronomique de 424 milliards$ du bas de laine des Québécois (es) qu’ont accumulés les 48 déposants publics, dont les principaux sont le Régime des rentes, le RREGOP (Régime de retraite des employés de l’État), le ministère des Finances pour le Fonds d’amortissement des régimes de retraite, le Fonds des générations, nombre de régimes municipaux de retraite, etc.

LA CLAUSE DE REVENTE DU REM

En vertu du contrat conclu avec le gouvernement du Québec, la Caisse (par l’entremise de Projetco) est tenue d’exploiter l’ensemble des «antennes» du REM pour une période minimale de cinq (5) ans à compter de la date de la mise en service commerciale complète du REM. Mais par la suite, la Caisse a l’option de se départir du REM. Oui, oui, de le revendre.

Voici la clause en question du contrat: «Après l’expiration de la période de cinq (5) ans précitée, advenant que Projetco (la Caisse) désire cesser l’exploitation d’une Antenne, elle devra convenir avec l’Autorité (ARTM) des modalités du maintien ou de la cessation d’exploitation de l’Antenne concernée, à défaut de quoi le Ministre [des Transports] aura l’option d’acheter, à leur juste valeur marchande, soit les actifs du Projet, soit les actions du capital-actions de REM inc.»

Je crois sincèrement que la Caisse devrait sauter sur cette clause pour revendre au plus sacrant au gouvernement du Québec son REM au complet, c’est-à-dire toutes ses antennes reliant la Gare centrale, Brossard, Ouest-de-l'Île, Aéroport, Deux-Montagnes, Anse-à-l’Orme.

UN PAQUET DE SOUCIS

Depuis le début de l’aventure, le REM a généré un incroyable lot de distractions pour la haute direction de la Caisse, à savoir des dépassements de coûts, des mauvaises surprises de construction, des retards dans l’ouverture des stations, l’achat controversé de trains indiens au détriment des trains de Bombardier fabriqués à La Pocatière, des problèmes techniques, le bruit, les communications inadéquates, etc.

Et voilà que l’hiver approche à grands pas. À l’aube du premier hiver du REM, c’est l’inconnu qui guette les usagers. La tension ne peut que monter chez les nombreux usagers qui ont déjà été victimes des pannes survenues depuis la mise en service de la première antenne du REM, soit de Brossard à la Gare centrale du centre-ville.

Du côté des dirigeants du REM et de la haute direction de la Caisse, on doit être sur le qui-vive, tout en croisant les doigts pour que tout se déroule avec le moins d’anicroches possible.

GASPILLAGE D’ÉNERGIE

Quel gaspillage d’énergie de la Caisse pour un projet financièrement marginal dans l’actif net de la Caisse. Le projet du REM a beau coûter 8 milliards de dollars, cela ne représente au bout du compte que 1,9 % de l’actif net de la Caisse.

Dans l’ensemble des problèmes et des soucis qui assaillent les dirigeants de la Caisse, le REM doit sans aucun doute accaparer énormément de leur temps.

Que la Caisse investisse des milliards $ dans les projets d’infrastructures en tant qu’investisseur, pas de problème. Mais pas en tant que promoteur-gestionnaire-au-quotidien d’un projet d’infrastructure comme c’est le cas avec le REM. La Caisse devrait laisser cela à des organisations spécialisées en la matière.

La Caisse est spécialisée dans l’investissement. Son rôle premier c’est de faire fructifier l’argent qu’on lui confie. Et elle en a déjà plein les bras avec ses milliers de placements, dont plusieurs connaissent un «passage à vide».

Ce qui est d’ailleurs le cas avec la multinationale Alstom, dont la Caisse est devenue le principal actionnaire à la suite de la vente de Bombardier Transport à Alstom. La Caisse est actuellement dans le trou de plus de 2 milliards de dollars avec ce seul placement.

Fait important à rappeler en cette période où les pannes du REM se multiplient.

Qui a obtenu le contrat de fourniture du matériel roulant, de systèmes et de services d’exploitation et de maintenance du REM? Alstom Transport Canada (filiale d’Alstom) et SNC-Lavalin (renommé AtkinsRéalis).

Quelle ironie du sort quand on sait que la Caisse est le principal actionnaire de ces deux grandes sociétés chargées de faire rouler son REM!