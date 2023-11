Ils tuent un innocent sur une terrasse : Un meurtre qui laisse «sans voix», dit la juge

Deux Montréalais qui ont exécuté par arme à feu un aîné sans histoires qui prenait son café et lisait son journal ont démontré toute leur « insouciance et leur mépris pour la vie humaine », a sévèrement commenté la juge avant de condamner l’un d’eux à la prison à vie.

• À lire aussi: Son conjoint tué par erreur: elle dénonce ceux qui tirent sans scrupules dans les rues

« Tous les dossiers de meurtre frappent l’imaginaire et celui-ci nous laisse sans voix. Que dire aux membres de la famille d’Angelo D’Onofrio qui, depuis sept ans, ressentent encore de l’incompréhension face à ce drame? Accepter l’inacceptable, voilà le grand défi qui les attends », a déploré la juge Hélène Di Salvo, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Assis dans la salle d’audience, les proches du défunt ont écouté avec attention la juge qui a rappelé leur douleur pour le meurtre de la victime, tuée par erreur car il avait été confondu avec un mafieux. M. D’Onofrio était un homme sans histoire, aimé de tous et décrit comme un véritable gentilhomme.

Photo courtoisie

« Ce qui est arrivé le 2 juin 2016 est un acte sauvage en plein milieu d’une place publique », avaient dit les frères et sœurs de la victime dans une lettre lue à la cour.

Exécuté par erreur

C’est qu’à l’époque, Jeff Joubens Theus, et Ebamba Ndutu Lufiau, âgés de 32 et 35 ans, cherchaient à tuer un mafieux du nom de Vanelli. Or, en voyant M. D’Onofrio, ils ont cru à tort qu’il s’agissait de leur cible.

« Theus a exécuté la victime en tirant en sa direction à de nombreuses reprises alors que [Lufiau] l’attendait dans son véhicule qui servait à fuir les lieux du crime », indique le résumé des faits.

Phot courtoisie

Le duo avait ensuite tenté de détruire de la preuve en la brûlant dans une ruelle, mais la vigilance de citoyens a fait en sorte que les pompiers sont rapidement intervenus, récupérant du même coup des éléments incriminants pour le duo.

Lufiau avait tenté de tout nier, en vain, si bien qu’il avait finalement plaidé coupable de meurtre au deuxième degré, juste avant de subir un deuxième procès. Theus, pour sa part, avait été déclaré coupable de meurtre prémédité.

Photo courtoisie

Un « vide » dans le cœur des proches

Mais si ces verdicts aident souvent les proches des victimes à tourner la page, mais dans ce cas-ci, le chemin va être long.

« Le vide qui a été créé, la perte de direction, la perte d’une raison d’être est encore plus prononcé aujourd’hui qu’à l’époque, avait dit Lina Simone, l’épouse de M. D’Onofrio. Ils ont pris sa vie et tranquillement ils prennent la nôtre. »

Rappelant que Lufiau était tout aussi responsable du meurtre que le tireur Theus, la juge l’a ainsi condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé au moins 13 années derrière les barreaux. Theus devra pour sa part attendre 25 ans avant d’espérer pouvoir retrouver l’air libre.

Pour l’épouse du défunt, ces sentences n’atténueront toutefois pas sa douleur.

« Ce drame est, pour elle, une condamnation à mort, a noté la juge. Rien ne pourra remplir ce vide laissé par la mort violente [d’Angelo D’Onofrio] », est-il indiqué dans le jugement.